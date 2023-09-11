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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

السعودية، أعلى مستوى للسيولة النقدية منذ بداية 2023

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أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي لأعلى مستوى منذ بداية 2023، وبنسبة 7,34% بواقع 183 مليار ريال من 2,495 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 2,678 تريليون ريال في 31 آب / أغسطس الماضي.

وخلال أسبوع، ارتفعت السيولة بنسبة 0,48% بواقع 12 مليار ريال إلى 2,678 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس، مقابل 2,666 تريليون ريال في 24 أغسطس.

عرض النقود

وعرض النقود “ن3” هو :

  • مجموع النقد المتداول خارج المصارف.
  • الودائع تحت الطلب.
  • الودائع الزمنية والادخارية.
  • الودائع الأخرى شبه النقدية.

الودائع الأخرى شبه النقدية

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي:

  • ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
  • الودائع مقابل اعتمادات مستندية.
  • التحويلات القائمة.
  • عمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
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