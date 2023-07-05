السعودية، أعلى تسارع وتوسع لنشاط القطاع الخاص منذ سنوات

شهد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط توسعاً حاداً خلال شهر حزيران / يونيو، كما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في سنوات، ما ساهم في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون. واستمر نمو الوظائف كما قامت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو عند 59.6 نقطة، مرتفعاً عن 58.5 نقطة التي سجلها في شهر أيار / مايو، مشيراً مرة أخرى إلى معدل نمو قوي فوق المتوسط. وعلى الرغم من تسجيل المؤشر قراءة مرتفعة، إلا أنه لم يعكس إلى حد ما التحسن الكبير في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة. وأظهرت أحدث البيانات أن الإنتاج ارتفع بأعلى معدل منذ شهر آذار / مارس 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وأفادت كثير من الشركات المشاركة أن الطلب الأساسي وظروف السوق كانت إيجابية للغاية، مع ارتفاع المبيعات داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وكان أداء الشركات المصنعة جيداً بشكل عام، وفقاً لأحدث تقسيم قطاعي لبيانات مؤشر مدراء المشتريات.

واستجابت الشركات بشكل إيجابي لزيادة النشاط التجاري والمبيعات من خلال زيادة نشاطها الشرائي بالتزامن مع ذلك، وبمعدل قياسي في تاريخ الدراسة. كما سعت الشركات إلى تعزيز المخزون استعدادا للنمو المتوقع في الأشهر المقبلة، حيث وصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر. وظلت الثقة في المستقبل إيجابية، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر كانون الثاني / يناير. وتشير الأدلة المنقولة إلى أن الشركات تتوقع االستفادة من الإستثمار المدعوم حكومياً ومشاريع البنية التحتية خلال العام المقبل. وكان العاملون في قطاع الإنشاءات متفائلين بشكل خاص.

وقال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض : “ظل القطاع الخاص السعودي في مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة. وأدى ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق أدى إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء، إلا أن هذا النمو الاقتصادي قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب زيادة أعداد الموظفين وتكاليف البناء”.

وأضاف : “بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات الإيجابية تجاه النشاط قوية. وقد أدى الانتعاش الأخير في الطلب والمبيعات إلى تحسن الثقة على مستوى القطاعات والتوقعات بتوسع هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة. وفي نهاية المطاف، تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، ولا سيما في مشاريع الإنشاءات/البنية التحتية، حيوية لنشاط الأعمال.”