قالت الحكومة الهندية أمس إنها فرضت حداً أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.

وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت مؤخرا رسوم 20% على صادرات الأرز المسلوق.

وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.

فيما أوضح لـ”أريبيان بزنس”هاني العفالق رئيس اللجنة التجارية الوطنية بغرفة التجارة شرق المملكة، أن قضية ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية من ضمنها الأرز والقرارات التي صدرت بشأنه، إلا أن هذه الظروف ليست بالجديدة على السوق السعودي؛ فنحن مررنا في أزمات سابقة كأزمة “كورونا”، وما بعدها كالحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها أثر كبير على السلع سواء من الجانب اللوجستي في عمليات النقل وارتفاع مصاريف الشحن والتأمين أو الزيادة في الأسعار التي طرأت بسبب الشح في هذه المواد عالميا.

إلا أن هناك وعي كبير من قبل الكثير من التجار السعوديون و قبلهم المسؤولين في الحكومة من أهمية الرقابة على هذه السلع التموينية الأساسية، حيث وضعت خططا لمواجهة التداعيات؛ أولها وأهمها قضية الخزن الإستراتيجي فقد سعت الحكومة لتأمين الخزن الكافي، بحيث تؤمن الإحتياجات الأساسية و تضبط الأسعار.



كما كانت هناك رقابة على الأسواق إضافة إلى التنسيق مع كبار المستوردين في عملية عدم إنعكاس تداعيات الأسواق بشكل كبير على سعر السلعة محليا؛ و الكثير من التجار تحملوا الأرتفاعات، خاصة فيما يخص الأرز والسكر وغيرها، فقد عمدوا إلى تثبيت الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادات مبالغة.

و أضاف : نطمن السوق المحلية كتجار في ظل توجه الحكومة لفتح أسواق جديدة فيما يخص بعض السلع كالقمح فهناك أسواق بديلة، أيضا الأرز له بدائل كثيرة؛ على الرغم من أن الهند هي الممول الأساسي والأكبر إلا أن هناك بدائل كثيرة جدا، فلن يكون هناك شح بالسلع ولا زيادة كبيرة في أسعارها، منوها على دور الجهات الرقابية في السعودية.

وأوضح قائلا : أنه لابد أن نعي أن السوق السعودي سوق حرة فآلية العرض والطلب تلعب دور في زيادة الأسعار، و التاجر قد يتحمل أعباء لكن ليس بشكل دائم، إلا أن الزيادة ستكون تحت الرقابة ومحدودة الأثر، لأن هناك أسواق بديلة أخرى، إضافة أن لدينا خزن إستراتجي، والحكومة تسعى إلى إيجاد الحلول إلى أن يتم استقرار الوضع في الأسواق، فقد تستخدم جزء من الخزن إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ولا نعتقد أن يكون الأثر كبير في الأسعار وأن حصل فهو محدود جدا.