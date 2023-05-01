السعودية أرض الفرص الوظيفية

بقلم: محمد الترك،الشريك في مكتب “هايدريك وستراغلز” HEIDRICK & STRUGGLES في دبي وعضو في الممارسات الصناعية العالمية.

يُنظر إلى مدينة “نيوم” الضخمة المستدامة التي تبلغ استثماراتها نصف تريليون دولار في الصحراء على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر مشاريع البناء تعقيداً في العالم. منطقة اقتصادية متكاملة جديدة تقدم عمليات معفاة من الضرائب لمدة تصل إلى 50 عاماً وتهدف إلى تحويل مملكة غنية بالنفط إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط. خطة لبناء واحد من أكبر المطارات في العالم، قادر على التعامل مع ما يصل إلى 185 مليون مسافر سنوياً، كجزء من خطة بقيمة تريليون دولار لتصبح وجهة سياحية رائدة.

إن حجم طموح هذه المشاريع، فقط بعض المشاريع الجارية حالياً في المملكة العربية السعودية، يتحدث عن حجم الفرص المتاحة للمهنيين عبر مجموعة واسعة من الصناعات في الدولة سريعة التحول.

وقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي على الشرق الأوسط “أوروبا الجديدة”. باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، تمثل المملكة العربية السعودية نقطة مضيئة غير متوقعة في إطار نظرة عالمية لا تزال مظلمة. وأصبحت المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عامي 2022 و 2023، مع زيادات متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 8.5% و 6% على التوالي، مدفوعة بالإنتاج الصحي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ونما الاقتصاد الأخير بنسبة 6% في الربع الثالث من عام 2022.

إعادة ابتكار

البلاد في خضم إعادة ابتكار على مستوى من النادر أن نشهده في عالم اليوم، مدعوماً بما قيمته 620 مليار دولار من الموارد عبر صندوق الاستثمارات العامة (PIF). في قلب هذا الهدف تكمن “رؤية 2030″، وهو برنامج تحديث اقتصادي واجتماعي يدخل الآن عامه السابع.

وتستند “رؤية 2030” على العديد من الركائز الصناعية والبنية التحتية. وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والترفيه، بالإضافة إلى ابتكار قطاعات أكثر رسوخاً مثل التمويل والرعاية الصحية.

بعد أن فتحت الباب أمام المسافرين بغرض الترفيه فقط في عام 2019، ترى المملكة العربية السعودية أن السياحة أصبحت أكبر مصدر لخلق فرص عمل في القطاع الخاص لتصل إلى مليون وظيفة جديدة على مدى العقد المقبل وتمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب 100 مليون زائر سنوياً. وسيحتوي مطار الملك سلمان المقترح في الرياض، والمقرر الانتهاء منه في عام 2027، على ستة مدارج في إطار خطة لأن تصبح المملكة من أفضل خمس وجهات عالمية.

وتتضمن استراتيجية تحقيق ذلك كل من الماضي والمستقبل. من ناحية أخرى، هناك دفعة لفتح المواقع التراثية للجمهور. من ناحية أخرى، هناك مبادرات مثل مدينة “نيوم”، المدينة المستقبلية الطموحة ووجهة السفر في صحراء محافظة تبوك، ومشروع البحر الأحمر، وهو مشروع جريء بالمثل يجمع بين الرفاهية والسفر البيئي على الساحل الغربي للمملكة.

وفي حين يبقى النفط عنصراً رئيسياً في الاقتصاد، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد نصف طاقتها الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، مستفيدة من جغرافية البلاد ومناخها في ظل وفرة المساحات الفارغة والشمس.

ويعتبر الهيدروجين الأخضر فرصة أخرى. وتهدف السعودية، جنباً إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة، إلى توليد ربع الصادرات العالمية من الهيدروجين الأخضر على الأقل. تعد الشراكات الدولية جزءاً مهماً من الخطة، وحتى كانون الأول / ديسمبر 2022، وقعت المملكة العربية السعودية 34 صفقة استثمارية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا مع الصين وحدها.

تطوير شامل

وتشمل المبادرات الأخرى ضمن رؤية 2030 تحويل السوق المالية إلى أسواق متطورة، فضلاً عن احتضان ابتكارات التكنولوجيا المالية (رخص البنك المركزي السعودي 18 شركة للتكنولوجيا المالية في عام 2021)؛ إصلاح شامل للرعاية الصحية يشمل توسيع حلول الصحة الرقمية؛ برنامج تطوير صناعي وطني ولوجستي مصمم لجعل المملكة العربية السعودية رائدة صناعياً ومركزاً لوجستياً عالمياً ومستقطبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن الأمثلة على ذلك تطوير علامة تجارية للسيارات الكهربائية “سير”، Ceer، في مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة و”فوكسكون” Foxconn ، والذي من المتوقع أن يخلق حوالي 30000 فرصة عمل.

وبالتوازي مع ذلك، فإن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة السعودية في الرياض يمنح الشركات متعددة الجنسيات حافزاً قوياً لتأسيس مقارها الإقليمية في البلاد. دخلت شركات القطاع المالي إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً أو زادت من وجودها في المملكة، بما في ذلك “بلاك روك” و “جيه بي مورجان تشيز” و”اتش اس بي سي” و”سيتي جروب”، التي اجتذبتها فرص الاستثمار في القطاعات المخصصة كجزء من رؤية 2030 مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

ثم هناك تركيز غير مسبوق على القوة الناعمة. مع رؤية لتحويل البلاد إلى مركز إعلامي إقليمي، خصصت الحكومة 64 مليار دولار لصناعة السينما الوليدة وطلبت إنتاج 100 فيلم غريب بحلول عام 2030. هناك أيضاً شهية متزايدة للموسيقى الحية والترفيه الرياضي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية أكبر مهرجان موسيقي في الخليج، والذي يضم مجموعة من النجوم العالميين. جعلت بطولة “ليف جولف” LIV Golf من البلاد لاعباً رئيسياً في رياضة ذات شعبية عالمية متزايدة. وهناك حديث غير رسمي عن تقديم عرض لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب مصر واليونان.

وتهدف المملكة العربية السعودية، في كل مشروع يتم تنفيذه حالياً تقريباً، إلى أن تكون قوة رائدة على الساحة العالمية. ويجعل الدعم المالي الهائل والالتزام الأيديولوجي هذا الأمر واقعياً. وبالتأكيد هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، ليس أقلها حقيقة أن صناعات مثل السياحة والترفيه والسيارات هي تقريباً جديدة تماماً في المملكة. سيكون منحنى التعلم حاداً، وهناك حاجة واضحة إلى المواهب الدولية ذات الخبرة.

وفي ما يتعلق بمجموعات المهارات، هناك طلب عاجل على القيادات في الإدارة والأرباح والخسائر، فضلاً عن قطاعات أخرى مثل التعدين والطيران. وستتوقف النتائج إلى حد كبير على القدرة على تجميع فرق وظيفية عالية، وبناء علاقات رفيعة المستوى للتنقل بين منصات الصناعة والقطاع العام.

وتعتبر الصفات مثل المرونة – التي تعرفها “هايدريك وستراغلز” على أنها مهارات أساسية في أي أزمة: القدرة على التكيف والمرونة والتعلم والتبصر – وروح المبادرة مهمة بالقدر نفسه، نظراً لنطاق وسرعة تحول السوق. بدون هذا الأخير على وجه الخصوص، سوف تكافح الرؤية حتى تؤتي ثمارها.

وفي حين أن المواهب في السوق يمكنها تلبية هذه الاحتياجات إلى حد ما، فمن المرجح أن ينمو مجتمع الوافدين بشكل كبير في العقد المقبل. وتستوعب الحكومة هذا بعدة طرق. لقد غيرت اللوائح لتسهيل انتقال المهنيين ذوي الكفاءات العالية مع عائلاتهم إما على أساس دائم أو مؤقت دون الحاجة إلى كفيل محلي.

كما أن استثمارها في تطوير البنية التحتية، والذي يشمل التعليم والرعاية الصحية والطيران من بين مجالات أخرى، يبشر بالخير أيضاً لجودة الحياة العامة. وتعني المبادرات لإنشاء مسارات طيران جديدة أن المملكة العربية السعودية ستتصل بـ 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

ومن منظور المواهب، فإن وتيرة التنمية شاقة ومثيرة. إنها توفر الفرصة لبناء الشركات، وفي بعض الحالات البلاد، من الألف إلى الياء. بالنسبة لأولئك الذين لديهم الطموح والمغامرة على قدم المساواة، فإن المملكة العربية السعودية هي حالياً أرض فرص لا مثيل لها على هذا الكوكب.