السعودية، أديس القابضة تسعى لجمع 1,2 مليار دولار من الطرح العام

بدأت شركة أديس القابضة للحفر السعودية في تلقي طلبات الاكتتاب على 30% من أسهمها اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 14 من أيلول / سبتمبر الجاري.

وتتطلع الشركة إلى جمع ما يصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) وفقاً لتراوح سعر السهم بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50 ريال (3.60 دولار)، فيما قد يجعله الطرح الأكبر في المملكة خلال العام الجاري.

ووفقًا للجدول الزمني، الذي أعلنت عنه أديس اليوم الأحد، يستمر تلقي طلبات الاكتتاب هذا الأسبوع، فيما سيتمكن المكتتبون الأفراد من تقديم الطلبات في الفترة من 26 سبتمبر إلى 28 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 4 تشرين الأول / أكتوبر المقبل على أن يتم التداول في السوق المالية السعودية في وقت لاحق.

وكانت سوق تداول السعودية قد وافقت في حزيران / يونيو الماضي على الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة عن طريق إدراج 338.7 مليون سهم تتضمن بيع 101.6 مليون سهم من قبل مساهمي الشركة، وهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة مجموعة الزامل للاستثمار.

كما تقرر إصدار 237.1 مليون سهم جديد في عملية الطرح، على أن يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وعينت الشركة كلًا من المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية وجي بي مورغان وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين ومنسقين دوليين للطرح، كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب.

وتعتبر أديس القابضة من أكبر الشركات المشغلة لوحدات الحفر البحرية على مستوى العالم، ومن بين أبرز عملائها، أرامكو السعودية وشركة النفط الكويتية وبي بي وإيني، وتمتلك 85 منصة حفر في السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند.

وتسهم السعودية بنسبة 54% من إيرادات أديس، تليها الكويت بنسبة 24%.

وتقول المجموعة إنها حققت 1.98 مليار ريال سعودي (528 مليون دولار) إيرادات من عقود العملاء في النصف الأول من عام 2023، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 47%.

وتعاون صندوق الاستثمارات العامة، في 2021، مع المالكين الرئيسيين لشركة “أديس”، التي كانت مدرجة في لندن آنذاك، لتحويلها إلى شركة خاصة في صفقةٍ قدّرت قيمة الشركة بحوالي 516 مليون دولار. وحققت “أديس”، التي تقدّم خدمات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً منذ ذلك الحين عبر عمليات استحواذ على شركات.

وتملك “أديس القابضة” أسطولاً مكوّناً من 85 منصة تنقيب واستخراج، وعمليات في سبع دول، بما في ذلك الهند حيث ستعمل ثلاث منصات هذا العام، وفقاً لموقعها على الإنترنت. ومن بين عملائها الرئيسيين شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، وشركة نفط الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، وتمثل جميعها ما يفوق 95% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة حتى نهاية العام الماضي، حسبما تظهر نشرة الإصدار الخاصة بها.