السعودية: آلاف الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار 350 ألف ريال

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، مساء أمس الخميس، عن إتاحة 12 ألف وحدة سكنية جديدة (شقق وتاون هاوس وفلل) للحجز عبر منصة سكني بأسعار تنافسية تبدأ من 350 ألف ريال (نحو 94 ألف دولار).

ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة الحكومية في ضخ مزيد من الخيارات السكنية المتكاملة بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين؛ لتساهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70 بالمئة.

#الوطنية_للإسكان تتيح أكثر من 12,000 وحدة سكنية في منصة سكني بأسعار تبدأ من 350,000 ريال.



احجز وحدتك السكنية الآنhttps://t.co/8FCWdSpqCF — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) August 3, 2023

وتتنوع الوحدات المتاحة للحجز ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، موزعةً في عدد من مدن المملكة، مؤكدةً الشركة دورها في تنمية المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن مجتمعات سكنية متطورة تجمع بين تكامل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية والمسطحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.

أوضحت الوطنية للإسكان أن أسعار الشقق تبدأ من 350 ألف ريال بخيارات ومساحات متنوعة، بينما تبدأ أسعار فلل التاون هاوس من 600 ألف ريال، بالإضافة إلى أسعار الفلل التي تبدأ من 700 ألف ريال بتصاميم عصرية ونماذج مختلفة تلبي كافة التطلعات.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان أعلنت خلال شهر مايو/أيار تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية، ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألفاً في نهاية أغسطس/آب الجاري، ما يعكس حرص الشركة على تسريع وتيرة تسليم المساكن للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر تقديم ضواحي ومجتمعات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتُعد الوطنية للإسكان، الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 بالمئة.