أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران، وبالعكس، مضيفاً أنه لا يتوقع أيّة معوّقات طالما يتم احترام بنود الاتفاق.

الجدعان صرح، خلال مؤتمر القطاع المالي المنعقد بنسخته الثانية اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، أن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث “سريعاً جداً”.

وتابع وزير المالية السعودي: “إيران دولة مجاورة، ولا أرى أيّة معوّقات تمنع تطبيع العلاقات وتنمية الاستثمارات معها، ونحن وهم بحاجة للاستقرار، وهناك العديد من الفرص الاقتصادية موجودة للطرفين”.

كما نوّه الجدعان بأن مصر لديها إمكانات واعدة، كعدد السكان والموارد والمقدّرات؛ “وربما يواجهون بعض الصعوبات، لكنهم يمتلكون كل ما يتطلبه الأمر ليكونوا دولة اقتصادية عظيمة”.

وزير المالية السعودي ألقى الضوء على عدد من المنجزات التي شهدها اقتصاد المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق “رؤية 2030” عام 2016، مشيراً إلى أن هناك قطاعات اقتصادية نَمَت بنسبة الضعف خلال تلك الفترة. بموازاة تضاعف الإيرادات غير النفطية من 10% عند إطلاق الرؤية إلى 35% اليوم.

أبرز ما جاء في كلمة الجدعان:

– برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على أكثر من 200 مشروع في 17 قطاع مستهدف.

– عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تضاعف منذ العام 2016، حتى باتت حصة 7.9% من إجمالي التمويل المصرفي في البلاد تُقدَّم لهذه الشركات.

– أصول القطاع المصرفي زادت 37% منذ 2019، لتبلغ 3.6 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.

– معدل الإقراض العقاري تضاعف 4 مرّات منذ 2018.

– عدد شركات التقنية المالية ارتفع خلال 3 سنوات من 20 إلى 147 شركة.. كما جرى تأسيس ثلاث بنوك رقمية.

– المرحلة الانتقالية للواقع المالي الجديد شهدت بلوغ نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة 57% من إجمالي المعاملات.