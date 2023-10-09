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وزير الطاقة السعودي: سنطلق مشروعا لفقر الطاقة عالميا

تعزز المملكة العربية السُّعُودية دورها في سوق النفط، بإطلاق عدد من المشروعات الداعمة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يتم العمل على إطلاق مشروع يناقش فقر الطاقة عالميا، وبناء الجسور مع الدول التي سيتم دعمها من خلال الغاز المسال والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع “أوبك” ضمن اليوم الثاني من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م.

وأضاف وزير الطاقة أن ما يميز هذا المشروع أنه يوفر الدعم والتعليم عن بعد لهذه الدول، وسيتم ربط ذلك بالرعاية الصحية افتراضيا.

كما أكد الوزير، التزام المملكة بالاستجابة للتغير المناخي بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه دول المنطقة، خلال أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لجامعة الدول العربية ضمن أعمال أسبوع المناخ، ضرورة الأخذ في الاعتبار “ظروفنا الوطنية والإقليمية”.

وأردف، أن المملكة أطلقت لذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مع معالجة الانبعاثات للتأكد من تحقيق أهداف مواجهة التغير المناخي، وتحقيق نهج الطاقة وتوفرها وفق نهج الاقتصاد الدائري الكربوني بحسب”عاجل”.

وأكمل وزير الطاقة، أن هاتين المبادرتين يندرج تحتهما مشروعات عديدة تشمل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام النظيف للمواد الهيدروكربونية.

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص، أن المملكة لها دور ريادي في دعم أسواق النفط، كما أن هناك اهتماما بالغا من قبل المملكة في دعم التغييرات المناخية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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