مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية على مرتفعات “العيينة”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

بطاقة إنتاجية تصل لـ 100 ميجا واط في السنة، تم إنشاء أول مصنع في السعودية لإنتاج الخلايا الشمسية على أيدي فنيين ومهندسين سعوديين .

حيث قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية، الواقع شمال غربي الرياض وتحديدا في ” العيينة”، بهدف نقل وتوطين هذه التقنية في المملكة.

ويهدف المصنع إلى البحث والتطوير في مواد إنتاج الألواح الشمسية وتطوير أدائها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال الطاقة الشمسية، ويهدف أيضا إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على هذه التقنيات الجديدة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميجاوات في السنة، على أيدي فنيين ومهندسين سعوديين نفذوا العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، من أبرزها تحلية المياه بالطاقة الشمسية بالخارجي.


والمصنع مؤتمت بالكامل، لذا لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من المشغلين، وأغلب المشغلين في المصنع شباب من المواطنين.

ويشار إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تضم عددًا من المشاريع للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

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