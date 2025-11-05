السعودية، 62 مليار ريال خسائر سنوية بسبب “فجوات التعلم” وصعوبة الانتقال المهني

يزعم تقرير جديد أن أن فجوات التعلم وصعوبة الانتقال من مرحلة دراسية إلى مهنية أو من وظيفة إلى أخرى، تُكلف المملكة العربية السعودية ما يقارب عن 63 مليار ريال سعودي سنويًا من الدخل الضائع للمواطنين. ويكشف البحث الجديد أجرته شركة بيرسون، العاملة في مجال التعلم مدى الحياة، عن رقم صادم يلامس عصب الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على فئة الشباب. وتحت عنوان “الخسائر المرتبطة بمرحلة الانتقال المهني”، يفصّل تقرير بيرسون الأثر الاقتصادي والشخصي لهذه الفجوات، مشيرًا إلى أن الخسائر الإجمالية التي تبلغ 62 مليار ريال سعودي تخص المواطنين فقط. وإذا أُضيفت إليها العمالة غير السعودية، ترتفع الخسائر إلى 196 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحدد التقرير أسباب هذه التكلفة الباهظة في نقاط رئيسية، أبرزها تحدي الأتمتة، و تمثل اضطرابات الأتمتة والذكاء الاصطناعي ما يقارب نصف إجمالي الخسائر، حيث تُعرّض 23% من الوظائف السعودية لمخاطر عالية. عائق الانتقال من التعليم للعمل هو تحدي آخر حيث يقضي خريجو المدارس الثانوية والجامعات 40 أسبوعًا في المتوسط قبل العثور على عمل، مما يؤكد عدم التوافق المستمر بين مهاراتهم ومتطلبات السوق. طول فترة التعطل، هي أيضا معضلة يواجهها الموظفون السعوديون الذين ينتقلون من وظيفة إلى أخرى، وبفترة تعطل تصل إلى 11.3 شهرًا في المتوسط، ويبقى نحو 40% منهم عاطلين عن العمل لأكثر من عام. جيل الشباب في دائرة الخطر، حيث لا يزال معدل البطالة بين فئة الشباب مرتفعًا، حيث يبلغ نحو 15%، في حين من المتوقع أن ينمو عدد السكان في الفئة العمرية (20-24 عامًا) إلى 3.22 مليون بحلول عام 2030، ما يزيد الضغط الديموغرافي على سوق العمل.

رؤية 2030.. والحل في “التعلم للكسب”

تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، يوصي التقرير بمناهج فاعلة لتنمية المهارات، ويحدد خمسة مجالات رئيسية لبناء قوى عاملة مرنة والحد من الخسائر، عبر تعاون وثيق بين الحكومات والمؤسسات والقطاع التعليمي.

أبرز التوصيات

تشخيص دقيق: دعم المعلمين وأصحاب العمل في تحديد الأدوار والمهام ذات الأولوية لتطوير مهارات مُستهدفة.

تقليص فترات الانتظار: توسيع نطاق التدريب الداخلي والمهني وبرامج الإرشاد لتسريع الانتقال المهني.

تكييف المناهج: تعديل المناهج الدراسية والتدريبية لتعكس متطلبات السوق الفعلية والتقنيات المتطورة.

شراكات عمل: توسيع فرص اكتساب الخبرات العملية لسد الفجوة بين التعلم والممارسة.

بيانات سوق العمل: الاستثمار في منصات تعزز فرص العمل ومتطلبات المهارات لتحسين التوافق.

وفي تعليق له، أكد نسيم تفاحة، رئيس الأعمال في بيرسون، أن اقتصاد المملكة يتمتع بإمكانات هائلة بفضل فئة الشباب، إلا أن التحولات غير الفعالة تُكلف 62 مليار ريال سعودي سنويًا. ودعا إلى تغييرين محوريين: تصميم مسارات مهنية حديثة لتأهيل القوى العاملة، والارتقاء بمفهوم “تعلم كيف تتعلّم” ليصبح كفاءة أساسية. وأشار إلى أن هذا النهج المزدوج هو “أمر ضروري لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.