السعودية، 3.9 بالمئة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني

نشرت الهيئة العامة للإحصاء التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2025 م. وتظهر معطيات النشرة نمو الأنشطة غير النفطية والتي سجلت نموًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وكانت المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية. أما الأنشطة النفطية، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وشهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وتشير هذه البيانات إلى تحقيق تقدم في جهود التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية باستمرارية منهجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أداء التجارة الخارجية (الربع الأول 2025): نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%. انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.2%. زيادة الواردات السلعية بنسبة 7.3%. انخفاض الفائض التجاري بنسبة 28%.

التطورات النقدية والمصرفية (الربع الأول 2025): نمو عرض النقود (ن3) بنسبة 8.2% على أساس سنوي. ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 16.3% على أساس سنوي.

معدل التضخم (يونيو 2025): بلغ 2.3%.

بلغ 2.3%. معدل البطالة للسعوديين (الربع الرابع 2024): بلغ 7.0%.

بلغ 7.0%. الإيرادات والمصروفات الحكومية (الربع الأول 2025): انخفاض إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية بنسبة 10.2% على أساس سنوي. ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية للميزانية بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني 2025م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 31, 2025