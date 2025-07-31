فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأسواق المال

السعودية، 3.9 بالمئة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني

أظهرت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9

فريق التحرير by فريق التحرير
لقطة للعاصمة السعودية الرياض- المصدر وكالة الأنباء السعودية

نشرت الهيئة العامة للإحصاء التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2025 م. وتظهر معطيات النشرة نمو الأنشطة غير النفطية والتي سجلت نموًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وكانت المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية. أما الأنشطة النفطية، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وشهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وتشير هذه البيانات إلى تحقيق تقدم في جهود التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية باستمرارية منهجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

  • أداء التجارة الخارجية (الربع الأول 2025):
    • نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4%.
    • انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.2%.
    • زيادة الواردات السلعية بنسبة 7.3%.
    • انخفاض الفائض التجاري بنسبة 28%.
  • التطورات النقدية والمصرفية (الربع الأول 2025):
    • نمو عرض النقود (ن3) بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
    • ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 16.3% على أساس سنوي.
  • معدل التضخم (يونيو 2025): بلغ 2.3%.
  • معدل البطالة للسعوديين (الربع الرابع 2024): بلغ 7.0%.
  • الإيرادات والمصروفات الحكومية (الربع الأول 2025):
    • انخفاض إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية بنسبة 10.2% على أساس سنوي.
    • ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية للميزانية بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...