السعودية، 3 آلاف ريال أقصى حد لإعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم والضرائب بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال، وأنه يمكن للمسافرين من وإلى السعودية الاستفادة من الإقرار الإلكتروني لتسهيل إجراءات القدوم والمغادرة دون انتظار.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن معرفة آلية تعبئة نموذج الاقرار للمسافرين من خلال زيارة الرابط (هنا ) وتتضمن المواد التي يجب الإقرار عن وجودها مع المسافر القادم إلى المملكة ما يلي:

العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها

السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية

البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال،

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

أما قائمة المواد التي تستدعي الإقرار عنها للمسافرين الدوليين المغادرين للأراضي السعودية فهي تقتصر على المواد التالية:

العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، والمواد المحظور تصديرها (كالآثار ونحوها) والمواد المدعومة.

وأوضحت الهيئة أن الإقرار الإلكتروني يحمي المسافر من التبعات والمسؤوليات القانونية، ويمكن تقديم الإقرار الجمركي للمسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين.