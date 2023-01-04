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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية، 11 خطوة لتجديد الجواز الالكتروني عبر منصة أبشر

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أعلنت هيئة الجوازات السعودية عن الخطوات المحددة لتجديد الجواز الإلكتروني عبر منصة “أبشر” للمواطنين من الفئات العمرية من عمر (21) فأكثر. وفي ما يأتي هذه الخطوات:

  1. سداد رسوم الجواز.
  2. الدخول إلى منصة “أبشر”.
  3. اختيار خدمات من خدماتي.
  4. الجوازات.
  5. تجديد الجواز الالكتروني.
  6. طلب تجديد الجواز.
  7. تحديد مدة الجواز.
  8. الموافقة على الشروط والأحكام.
  9. اختيار عنوان تسلم الجواز.
  10. الإقرار بصحة المعلومات المسجلة.
  11. سداد رسوم توصيل الجواز.

وبعد تنفيذ العملية، يتوجب على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز.

ودعت هيئة الجوازات المستفيدين إلى التأكد من العنوان، لأنه سيتم ايصال الجواز إلى العنوان المسجل على منصة “أبشر”.

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