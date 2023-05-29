ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، وفاة عميد غرقاً اثناء محاولته انقاذ ابنه

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

توفي العميد “سالم بن مسلم آل عبيد السهلي” غرقاً ، بعد أن حاول إنقاذ ابنه الصغير حين ممارسته السباحة على شاطئ نصف القمر شرق السعودية.

وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القصة التي تعبر عن التضحية، والقيام بدور الأب لحماية ابنه من الغرق، في حين تم الصلاة على العميد سالم السهلي في ‎محافظة المجمعة بالجامع الكبير، والعزاء بمنزل المرحوم بحي الجامعيين / شارع التويجري.

وقد توالت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الفقيد كان محبباً للجميع، متسماً بالصفات الطيبة والمميزة، وترك خلفة عيونا دامعة وقلوباً مفجوعة.

فيما واسى مواطنون ذوي العميد “سالم السهلي”، في وفاة فقيدهم، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلة الشهداء.

من هو العميد سالم السهلي؟

سالم بن مسلم آل عبيد السهلي، سعودي الجنسية كان يعمل بالشرطة السعودية، وولد في خمسينيات القرن الماضي بالمملكة العربية السعودية، وتوفي وهو في عقده السادس، ويُذكر أن “العميد سالم السهلي” قد شغل العديد من المناصب في المجالات الأمنية بالمملكة.

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