السعودية، هل تصبح وجهة للقهوة البرازيلية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 50%؟

تستهدف البرازيل بنشاط العالم العربي والسوق السعودي تحديداً كسوق استراتيجي لتعويض خسائر الصادرات الناتجة عن التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها الولايات المتحدة على القهوة البرازيلية. وتشير دراسة إلى أن الطلب في المملكة العربية السعودية على القهوة البرازيلية يختلف عن طلبها على المنشأت الأخرى، وخاصةً القهوة الإثيوبية السائدة. وتتميز القهوة البرازيلية بخصائص مختلفة حيث تتمتع بمرونة سعرية منخفضة وأن الطلب عليها مستقر نسبيًا وأقل تأثرًا بتغيرات الأسعار، مما يجعلها خيارًا موثوقًا وبأسعار معقولة في السوق، و من المتوقع أن تزيد الواردات البرازيلية بنسبة 5.3% سنويًا حتى عام 2030. هذا الطلب المستقر يجعل القهوة البرازيلية بالغة الأهمية للمستوردين الذين يسعون إلى موازنة محفظتهم الاستثمارية مع حبوب البن الإثيوبية و بالنسبة للمصدرين، يتعزز دور البرازيل كمورد لمنتج أساسي ثابت للسوق السعودية.

الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، تتمتع الدول العربية بإمكانيات كبيرة لتوسيع صادرات القهوة البرازيلية في ظل الاضطرابات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية. في عام 2024، صدّرت البرازيل ما قيمته حوالي 513.83 مليون دولار أمريكي من القهوة غير المحمصة إلى الدول العربية، مقارنة بحوالي 4 أضعاف أي 1.9 مليار دولار أمريكي إلى الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مشترٍ، فإن السوق العربية توفر فرصًا كبيرة للنمو. من بين الدول العربية، تبرز المملكة العربية السعودية كأكبر مستورد للقهوة البرازيلية، حيث اشترت ما قيمته 400 مليون دولار أمريكي من القهوة غير المحمصة في عام 2024 ولكنها اشترت 49.12 مليون دولار أمريكي فقط من البرازيل، مما يشير إلى وجود مجال كبير لتوسيع مبيعات القهوة البرازيلية. تشمل الأسواق العربية الرئيسية الأخرى ذات الإمكانات غير المستغلة للقهوة البرازيلية الكويت والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن والبحرين وعُمان ومصر والكويت والمغرب وفلسطين ولبنان. ويعزز النمو السكاني الشبابي المتزايد في المنطقة، وارتفاع الدخل، وثقافة القهوة المتنامية، آفاق الطلب. وتدعو الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى تنسيق الجهود بين الحكومة البرازيلية والقطاع الخاص لتوسيع صادرات القهوة في هذه المنطقة. وتشمل التدابير المقترحة لتعزيز حصة البرازيل في السوق تنويع التجارة، وتقوية الاتفاقيات التجارية، والتكيف مع اللوائح المحلية مثل شهادات الحلال، وتسهيل الأعمال التجارية، والبعثات التجارية، وتسهيل الحصول على التأشيرات، وزيادة الاستثمارات في المنطقة.

وتُشير التقارير إلى أن مصدري القهوة البرازيليين يركزون على خلطات قهوة متطورة تناسب الأذواق المحلية وشرائح السوق المتميزة في العالم العربي، مما يُسهم في تزايد الطلب. يشهد إجمالي حجم صادرات القهوة إلى المنطقة العربية تزايدًا مطردًا، مع قفزات ملحوظة تجاوزت 56% في واردات الدول العربية من القهوة البرازيلية في أوائل عام 2025 مقارنة بالعام السابق. في حين لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك اللوجستيات، وتكيف السوق، والمنافسة، فإن التحول في أنماط التجارة الناجم عن التعريفة الجمركية الأمريكية يُحفز مشاركة البرازيل ونموها في سوق القهوة العربية. هذا التحول لا يفيد البرازيل في تنويع وجهات صادراتها فحسب، بل يُعزز أيضًا خيارات توريد القهوة في العالم العربي في ظل تقلبات السوق العالمية. في جوهرها، تنظر البرازيل إلى العالم العربي كسوق استراتيجي ومتنامي للقهوة يتمتع بقدرة استيعابية كبيرة لموازنة آثار فقدان حصة السوق الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية الباهظة، مما يضع المنطقة كجزء أساسي من استراتيجية البرازيل العالمية لتصدير القهوة في عام 2025 وما بعده.