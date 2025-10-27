السعودية،  نمو الصادرات غير البترولية بقيادة إعادة التصدير

شهدت الصادرات السعودية غير البترولية نموًا ملحوظًا في أغسطس 2025، مدفوعةً بقوة عمليات إعادة التصدير. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاعًا في إجمالي الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة تجاوزت الـ 5% خلال أغسطس 2025 مقارنةً بالعام السابق. يعود الفضل في هذا النمو بشكل رئيسي إلى القفزة الكبيرة في السلع المعاد تصديرها، التي ارتفعت بأكثر من 32%. وكانت المحرك الأساسي لهذه الزيادة هي صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، التي شكّلت نحو ثلثي إجمالي عمليات إعادة التصدير وشهدت نموًا تجاوز الـ 90%.. يأتي ذلك فيما سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) تراجعًا سنويًا بنسبة تزيد عن الـ 6%.. وسجلت الصادرات السلعية الكلية للمملكة ارتفاعًا بنسبة تزيد عن الـ 6% في أغسطس 2025، لتصل قيمتها إلى نحو 99 مليار ريال، مدعومة بنمو الصادرات البترولية بنسبة 7%. وعلى الرغم من التحسن في الصادرات غير البترولية، لا يزال القطاع النفطي يهيمن على التجارة السعودية، حيث بلغت نسبة الصادرات البترولية من الإجمالي نحو 70.5%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بنسبة قاربت الـ 7.5% على أساس سنوي، مما أسفر عن تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي تجاوز 24 مليار ريال، بزيادة تفوق الـ 4% عن العام السابق. ومع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات غير البترولية، انخفضت نسبة تغطية الصادرات غير البترولية للواردات إلى نحو 39% مقارنة بالعام الماضي.

أبرز السلع والشركاء التجاريين

تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية قائمة السلع غير البترولية المصدّرة، حيث شكّلت أكثر من ربع الإجمالي وسجلت نموًا سنويًا قويًا بنسبة تقارب الـ 80%. تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة تزيد عن الـ 22%، لكنها شهدت انخفاضًا في صادراتها. أما على صعيد الواردات، فكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أيضًا في الصدارة بنسبة تزيد عن الـ 29% من الإجمالي، تلتها معدات النقل وأجزاؤها. وظلت الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة في كل من الصادرات والواردات، حيث استحوذت على نحو 16% من إجمالي الصادرات ونحو 26% من إجمالي الواردات. وجاءت بعدها كل من الإمارات العربية المتحدة والهند في قائمة أهم الشركاء المصدرين للمملكة، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المراكز التالية لأهم الدول المصدّرة إلى المملكة. تعكس هذه البيانات استمرار جهود المملكة في تنويع صادراتها وتعزيز دور إعادة التصدير لدعم أدائها التجاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التجارة الدولية لشهر أغسطس 2025م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 26, 2025