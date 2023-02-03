السعودية، نظارات ذكية لضعاف السمع في مؤتمر ليب 2023

سيحظى أكثر من 720 ألف مواطن سعودي بإمكانية الاستفادة من نظارة ذكية اسمها إكس رايXRAI Glass تعرض بتقنية الواقع الافتراضي الحوار الصوتي مكتوبا ضمنها، وذلك خلال مؤتمر قمة الحكومة الرقمية “LEAP 2023″ ، الذي سيُقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري حيث سيتحدث ميتشل فيلدمان، المؤسس المشارك لشركة إكس راي غلاس خلال المؤتمر بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

مزايا مميزة خلال ليب

أنظار الشركة المتخصصة بالتقنيات المبتكرة تتجه نحو المملكة العربية السعودية، كإحدى الدول الرائدة في مجال تقنيات الرعاية الصحية ومركز مهم لتوسيع حضور الشركة في الشرق الأوسط

الترجمة الفورية للغة العربية من ضمن اللغات العديدة الأخرى التي ستقدم للمستخدمين

النظارات تستعد للارتقاء بسوية حياة ملايين المرضى حول العالم من الذين يعانون من ضعف في السمع

كما انها تتيح إمكانية تلخيص اجتماعات العمل المهمة والمحاضرات الجامعية الطويلة للطلبة والموظفين ورواد الأعمال

أكثر من 720 ألف مواطن سعودي يعانون من اضطرابات سمعية.

وتقوم برمجيات النظارات الذكية بتحويل الكلام إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، ما يسهم بإحداث نقلة نوعية في حياة المرضى المصابين بالصمم وصعوبات بالسمع، بالإضافة إلى المرضى المصابين بحالات مرضية عصبية مثل قصور الانتباه والنشاط الزائد أو اضطرابات المعالجة السمعية. ويتجاوز تعداد مجتمع الصم في المملكة العربية السعودية 720 ألف شخص، وهو العدد الأكبر من المصابين بالصمم في العالم العربي بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية؛ في حين تم تشخيص إصابة 15% (2.5 مليون نسمة) من إجمالي عدد الأطفال في المملكة بمرض قصور الانتباه والنشاط الزائد مقابل 10% من المصابين بالمرض في الولايات المتحدة، مما يؤكد أهمية إطلاق هذا المنتج المتطور للرعاية الصحية في هذا الوقت.

وتحول النظارات الذكية المقاطع الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وهي تستخدم مجموعة من أحدث التقنيات فائقة التطور لمساعدة المرضى الذين يعانون من ضعف في السمع على إجراء المحادثات من خلال تحويل أصوات الكلام إلى نصوص يتم عرضها على شاشة النظارات.

وسيستفيد ملايين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تذكر تفاصيل الحوارات التي يستمعون إليها من قدرات هذه النظارات، سواء كانوا يعانون من ضعف في الذاكرة، أو صعوبات في التركيز والتي غالباً ما تكون ناجمة عن إيقاع الحياة اليومية المعاصرة. وتعتقد الشركة المنتجة بأن هذه النظارات الذكية ستحظى بإعجاب واسع من جانب جيل الألفية وما بعده، الذين أصبحت قراءة الحوارات على شكل نصوص مكتوبة، إحدى العادات المتأصلة لديهم، حيث تتيح لهم إمكانية تلخيص اجتماعات العمل المهمة والمحاضرات الجامعية الطويلة. ويمكن لأي شخص تحويل معظم الحوارات في حياته اليومية إلى نصوص مكتوبة باستخدام التطبيق والنظارات، وبما يتجاوز مجرد مشاهدة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي يمكنها حالياً عرض نصوص مكتوبة للمقاطع الصوتية.

ويشكل ذلك كله بعضاً من المزايا الكثيرة لهذه النظارات، والتي تم تزويدها بقدرات التعرف على الصوت لتحديد المتحدثين، فضلاً عن قدرتها على ترجمة الكلام إلى لغات مختلفة بما في ذلك اللغة العربية.

كما تعتزم إكس راي غلاس إطلاق مساعد شخصي قائم على الذكاء الاصطناعي لعيني المستخدم. وبمجرد أن يقوم المستخدم بطرح أي سؤال مهما كان معقداً، تقوم النظارات فوراً بعرض الإجابة بشكل نص مكتوب على شاشتها. ويستخدم المساعد الشخصي القائم على الذكاء الاصطناعي تقنية الدردشة ChatGPT فائقة التطور لتحسين تجربة المستخدم، ما يمنحه قدرات وفعالية أكبر بالمقارنة مع جميع الأجيال الحالية من أجهزة المساعدة الصوتية. وتوفر النظارات للطلاب الكثير من المزايا الجلية، ولكن يمكن استخدامها أيضاً في جميع جوانب الحياة في المجتمع.