السعودية، منح مالكي السكن السياحي السعوديين مهلة حتى 25 مارس

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن مهلة لتمديد فترة الالتزام للمرخصين بالإيواء السياحي الحاليين إلى 25 مارس 2023 وفق اللوائح الجديدة. وتلفت وزارة السياحة أنه على المستثمرين في القطاعات السياحية داخل المملكة على الالتزام بلوائح نظام السياحة، ومن بينها لوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، وذلك ضمن اللوائح الجديدة التي أصدرت أخيرا بناء على النظام الجديد، وفي إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتضاهي أفضل

الممارسات العالمية وتحفظ حقوق السائح.

وذكر موقع سبق اعتماد أحمد الخطيب، وزير السياحة لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص التي تسمح للمواطنين بتأجير وحداتهم السكنية للسياح بأجر.

5 شروط لتأجير السعوديين البيوت للسياح

أن يكون المصرح سعودي الجنسية.

توافر صك ملكية إلكترونياً أو عقد إيجار إلكترونياً، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح.

عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي.

توافر بيانات رسمية محدّثة لمقدم الطلب ومرفق الضيافة السياحي الخاص.

تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح.

تشدد اللائحة على ضرورة الالتزام بضوابط التصريح واشتراطاته وتقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له، وعدم تمكين غيره من استخدام التصريح وما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم وتمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له وعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص، على مدار الساعة على أن يلتزم المصرح له بضمان جودة الخدمة المقدمة.

يذكر أن وزارة السياحة منحت المستثمرين في هذه القطاعات مهلة 90 يوما لمواءمة أوضاعهم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.

أبرز تعديلات لوائح الأنشطة السياحية الجديدة

دمج منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز وحدات

الضيافة تحت لائحة موحدة بعنوان خدمات السفر والسياحة، وإدراج نشاط

مقدم خدمات سفر وسياحة عام كنشاط جديد، إضافة إلى تحديث اشتراطات أنشطة

الترخيص.

الضيافة تحت لائحة موحدة بعنوان خدمات السفر والسياحة، وإدراج نشاط مقدم خدمات سفر وسياحة عام كنشاط جديد، إضافة إلى تحديث اشتراطات أنشطة الترخيص. الإرشاد السياحي: تحديث اشتراطات أنشطة التراخيص السياحية وتطويرها،

والتي تتكون من 3 فئات محددة (إرشاد سياحي متخصص، إرشاد موقع سياحي،

إرشاد مسار سياحي).

والتي تتكون من 3 فئات محددة (إرشاد سياحي متخصص، إرشاد موقع سياحي، إرشاد مسار سياحي). تغيير مسمى مرفق الإيواء السياحي إلى مرفق الضيافة السياحي وزيادة

أنواعه إلى 10 أنواع، وتحديث اشتراطات أنشطة تراخيصه.

أنواعه إلى 10 أنواع، وتحديث اشتراطات أنشطة تراخيصه. إدارة مرافق الإيواء السياحي: إعداد لائحة مستقلة لهذا النشاط وتعديل

المسمى إلى إدارة مرافق الضيافة السياحية، يتألف من 4 فئات، حيث تم

تحديث اشتراطات أنشطة التراخيص المتعلقة وتطويرها والخبرة المطلوبة

لممارسة هذا النشاط.

المسمى إلى إدارة مرافق الضيافة السياحية، يتألف من 4 فئات، حيث تم تحديث اشتراطات أنشطة التراخيص المتعلقة وتطويرها والخبرة المطلوبة لممارسة هذا النشاط. تمديد فترة المواءمة للمرخصين الحاليين إلى 25 مارس 2023 وفق اللوائح

الجديدة.