السعودية، مكاسب وتغييرات كبيرة في اللائحة التنفيذية للدعم السكني فما هي؟

صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني في المملكة العربية السعودية لتجلب مكاسب وتعد أبرز التغييرات الجديدة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني (إصدار 11 ربيع الآخر 1447هـ / 3 أكتوبر 2025م) ما يلي:

1. الشروط والاستحقاق

بقاء شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وجرى تخفيض السن إلى 20 سنة، وتُعد الأسرة سعودية إذا كان المتقدم عنها سعودي.

اشتراط إقامة الأسرة داخل السعودية حتى توقيع العقد مع استثناءات (ابتعاث، دراسة، علاج، عمل حكومي خارجي).

تحديد حد للأصول المالية للأسرة (5 ملايين ريال) مع استثناء السيارات الشخصية حتى 3 والسيطرة على الأراضي السكنية بألا تجاوز مساحتها 1000م².

منع التملك السابق لمسكن مناسب أو الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص.

التوسع في الفئات المخولة بالتقديم (الأرامل، المطلقات، الأيتام، ذوو الإعاقة، الإخوة الأيتام، النساء فوق 25 عاماً دون زواج).

2. التقديم والإجراءات

حصر الطلبات عبر البوابة الإلكترونية مع إنشاء حساب إلكتروني للمتقدم.

مع إنشاء حساب إلكتروني للمتقدم. التزام المتقدم بإدخال جميع البيانات والتعهدات، وإلا يُعتبر الطلب غير مكتمل.

إلزامية تحديث البيانات خلال 15 يوماً عند حدوث أي تغيير مؤثر، وإلا يحق للوزارة إلغاء الطلب.

الوزارة مخولة بطلب أي مستندات أو تحقق إضافي في أي وقت.

في حال البيانات غير الصحيحة، تُلغى العقود فوراً.

3. نظام الأولويات والنقاط

استحداث نظام نقاط تفصيلي يمنح الأفضلية للفئات الأكثر احتياجاً، يشمل:

عدد أفراد الأسرة : حتى 20 نقطة (6 أفراد أو أكثر = 20 نقطة).

: حتى 20 نقطة (6 أفراد أو أكثر = 20 نقطة). مستوى الدخل : حتى 20 نقطة، مع أولوية للدخل الأدنى.

: حتى 20 نقطة، مع أولوية للدخل الأدنى. سن المتقدم : حتى 15 نقطة، تزداد مع العمر.

: حتى 15 نقطة، تزداد مع العمر. أسبقية التقديم : حتى 10 نقاط (كل سنة = نقطة).

: حتى 10 نقاط (كل سنة = نقطة). الحالة الاجتماعية والصحية : الإعاقة والأمراض المستعصية = حتى 20 نقطة. الأرامل والمطلقات = حتى 10 نقاط. الإخوة الأيتام = حتى 20 نقطة. حالات خاصة للنساء فوق 40 عاماً غير متزوجات.

:

4. قوائم الأولوية ومسارات التملك

استحداث قوائم أولوية لكل نوع دعم (وحدات، أراضٍ، قروض) وتقسيمها حسب المدن أو المناطق.

لكل نوع دعم (وحدات، أراضٍ، قروض) وتقسيمها حسب المدن أو المناطق. إنشاء مسارات تملك تربط المستفيد مباشرة بالمنتج السكني المناسب (وحدة، أرض، قرض) مع الحفاظ على أسبقية التسجيل.

تربط المستفيد مباشرة بالمنتج السكني المناسب (وحدة، أرض، قرض) مع الحفاظ على أسبقية التسجيل. آلية فض التساوي تعتمد على الترتيب: (عدد أفراد الأسرة – الدخل الأقل – الأكبر سناً – الأقدمية في الطلب – القرعة).

5. تخصيص الدعم

تقسيم المستحقين إلى قسمين: القادرون على السداد المباشر. غير القادرين إلا بكفيل أو تضامن أسري.

تعليق التخصيص في حال العجز عن إثبات القدرة على دفع القسط.

الالتزام بمهل زمنية لاستخدام الأرض أو القرض أو التمويل (بدء البناء خلال سنة، إكماله خلال 3 سنوات).

6. الأقساط والتمويل

تحديد القسط الشهري بنسبة 33% من الدخل بحد أقصى 25 سنة سداد.

بحد أقصى 25 سنة سداد. ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 سنة عند آخر قسط.

إمكانية التعجيل بالسداد أو الاستفادة من برامج خاصة لتعجيل الإفراغ.

هل يجوز تأجير المسكن؟

السماح بتأجير المسكن بشروط (سداد منتظم للأقساط – انتقال محل السكن).

متى يسحب الدعم أو المسكن من المستفيد؟

سحب الدعم أو الوحدة إذا لم يلتزم المستفيد بمواصفات واشتراطات البناء أو السداد.

من يستفيد من المسكن بعد وفاة المستفيد؟

الاستفادة محصورة على ورثة المستفيد بعد وفاته.