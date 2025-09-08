السعودية، مكاسب كبيرة لمستأجري منافذ التجزئة مع وفرة المعروض

تبرز مكاسب كبيرة للمستأجرين في منافذ بيع التجزئة في السعودية مع وفرة المعروض بحسب تقرير جديد. ويظهر في تقرير أصدرته جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية ً، عن ديناميكيات أداء سوق منافذ التجزئة في المملكة العربية السعودية في خلال الربع الثاني من عام 2025، كيف يسجل سوق المملكة أداءً متبايناً عبر مختلف فئات منافذ التجزئة في الرياض وجدة خلال الربع الثاني من عام 2025. وتواصل الرياض تفوقها في الأداء عن جدة عبر كافة فئات منافذ التجزئة، مما يعكس قوة الأسس التي تقوم عليها منافذ التجزئة بالعاصمة وزيادة تركز الاستثمار فيها وارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين بها وأهميتها الاستراتيجية في إطار رؤية المملكة 2030. ويلفت التقرير إلى أن سوق منافذ التجزئة في المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً بارزاً في ديناميكياتها مع دخول معروض كبير من المساحات الجديدة، لاسيما في العاصمة الرياض، الأمر الذي أدى إلى تعزيز توجه المستأجرين نحو المواقع ذات الجودة العالية والمواقع الاستراتيجية. وبحسب التقرير، فقد أسهم هذا التوسع المتسارع في خلق بيئة أكثر تنافسية بين الملاك لاستقطاب المستأجرين المتميزين، مما أتاح فرصاً تفاوضية استثنائية للعلامات التجارية ورواد الأعمال.

ففي الوقت الذي نجحت فيه مراكز التسوق الكبرى في الرياض بالحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة مع انخفاض قياسي في الشواغر عند 2.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، شهدت مراكز التسوق الإقليمية والمحلية معدلات شواغر أعلى تراوحت بين 11% و13%. أما في جدة، فقد كانت التحديات أكثر وضوحاً، حيث سجلت بعض المراكز معدلات شواغر تجاوزت 20%، في الوقت الذي برزت فيه المراكز المحلية ذات المواقع المميزة والأداء الجيد في الإيجارات كأكثر فئات التجزئة صموداً في المدينتين على حد سواء.

وعن ذلك يلفت، سعود السليماني، المدير الاقليمي ومدير أسواق رأس المال في شركة جيه إل إل السعودية، قائلاً: “يشهد سوق منافذ التجزئة في المملكة تطوراً ملحوظاً ويستعد لتحولات كبيرة في إطار أجندة رؤية 2030 الطموحة. ويسهم التأثير المتنامي للإنفاق السياحي وتنوع التركيبة السكانية للمستهلكين، المصحوبين بالزيادة الكبيرة في المعروض المرتقب من منافذ التجزئة، في إعادة تشكيل ديناميكيات السوق وبخاصة في العاصمة الرياض. ونتوقع أن يستمر التطور نحو تجارة التجزئة متعددة القنوات مع استمرار الأسواق الرئيسية في النضج، وتكيف الملاك وتجار التجزئة لتلبية متطلبات المستأجرين والمستهلكين على حد سواء مع الاستفادة من مسار النمو الطموح الذي تتبناه المملكة”.

ويشير التقرير إلى أن الزيادة الضخمة في المعروض دفعت بكفة السوق إلى صالح المستأجرين، حيث بات هؤلاء يحصلون على حوافز متنوعة من الملاك، تشمل مرونة أكبر في عقود الإيجار، وفترات إيجار مجانية، إلى جانب مساهمات في النفقات الرأسمالية، ما يسهم في تمكين العلامات التجارية من ترسيخ وجودها ضمن مشهد التجزئة المتطور بالمملكة. كما لفت التقرير إلى أن بعض القطاعات مثل الموضة والأزياء أظهرت استقراراً ونمواً جيداً، بينما واجهت منافذ المأكولات والمشروبات تحديات تشغيلية، إلى جانب مخاوف من فائض متوقع في قطاع الترفيه. ويؤكد الخبراء أن هذه التحولات تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 التي تدفع نحو تطوير البنية التحتية للتجزئة وتوسيع خيارات المستهلكين، بالتوازي مع تعزيز الإنفاق السياحي ونمو القوة الشرائية.

توقعات العرض

أضافت الرياض 114,100 متر مربع من مساحات التجزئة في النصف الأول من عام 2025، ليصل إجماليها الآن إلى 4.35 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 195,430 متر مربع أخرى بحلول نهاية العام. – شهدت جدة إنجازات أكبر: 223,240 متر مربع في النصف الأول، ليصل الإجمالي إلى 2.58 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 92,380 متر مربع أخرى في النصف الثاني ، ويزيد هذا الارتفاع الكبير في العرض من حدة المنافسة، مما يدفع الملاك إلى تقديم المزيد من الحوافز ويميل بقوة نحو المستأجرين. و يبرز الإنفاق السياحي كـ محرك نمو أساسي، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي، حيث تجذب مبادرات رؤية 2030 المزيد من الزوار الدوليين والفعاليات الثقافية/الرياضية الضخمة. كما يُسرّع تجار التجزئة خطوتهم نحو استراتيجيات القنوات المتعددة، بدمج المتاجر التقليدية مع المنصات الرقمية.