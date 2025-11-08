السعودية، ما الذي سيقدمه سيتي سكيب جلوبال 2025؟

سيقام المعرض العقاري الشامل سيقدمه سيتي سكيب جلوبال 2025 في الرياض من 17 إلى 20 نوفمبر 2025، تحت عنوان “مستقبل الحياة الحضرية” وسيقدم أهم المشاريع والفرص العقارية في المملكة ويُعدّ هذا الحدث العقاري الأكبر في العالم، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 172,000 زائر، وأكثر من 500 عارض، وأكثر من 450 متحدثًا دوليًا عبر أربع منصات و20 مسارًا متخصصًا تغطي العقارات والتصميم والتكنولوجيا والاستدامة. يوفر الحدث وصولًا مباشرًا إلى كبار المطورين، وعروضًا حصرية تشمل مكافآت استرداد نقدي وحلولًا عقارية. وتشمل أبرز فعالياته برنامجًا للمطورين يهدف إلى تعزيز الشراكات، ومجموعة واسعة من المؤتمرات العالمية، وتحديًا للابتكار يربط الشركات الناشئة العالمية بالمطورين وصناديق الاستثمار، ويقدم جوائز بقيمة 100,000 دولار أمريكي وعرضًا قيّمًا. كما يضم الحدث مزادات مباشرة ورقمية، وورش عمل متخصصة، ويعرض وحدات سكنية جاهزة للسكن، مما يوفر منصة شاملة للاستثمار والتواصل واكتشاف ابتكارات جديدة في مجال الحياة الحضرية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسلّط معرض سيتي سكيب العالمي 2025 الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العقارات، مُعزّزًا مكانة المملكة العربية السعودية كقوة عقارية عالمية رائدة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطموحات رؤية 2030. ويجذب المعرض جمهورًا واسعًا من المتخصصين، بمن فيهم المستثمرون والمطورون والقيادات الحكومية، مُقدّمًا برامج تواصل مُصمّمة خصيصًا لهم، وتطبيقًا للتوفيق بين الخبراء مُدعّمًا بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل.

و يُمثّل المعرض فرصةً لا مثيل لها لاستكشاف مشاريع عقارية مستقبلية، واكتساب رؤىً حول الاتجاهات العالمية، والتفاعل مع مجتمع ديناميكي يُسهم في دفع عجلة التنمية الحضرية والاستثمار في المملكة العربية السعودية وخارجها.

الجهات المشاركة

يضم معرض سيتي سكيب العالمي 2025 مجموعة متنوعة من المطورين العالميين، بالإضافة إلى مبادرات عقارية وتكنولوجية متطورة تتوافق مع مشاريع التنمية الضخمة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويسلط الحدث الضوء على المشاريع العملاقة، ومفاهيم المدن الذكية، وابتكارات التكنولوجيا العقارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُشكل مستقبل الحياة الحضرية.

من بين أبرز المطورين المشاركين:

– ريتال، شركة تطوير عقاري سعودية ترعى تحدي الابتكار، مع التركيز على حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية التحويلية.

– كرييتف فيوجن ذ.م.م، وبروبرتي أوتوميت، وترست آنجل، وريسيمو، وهي شركات رائدة في توفير التكنولوجيا، تعرض منصات تُحدث ثورة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات.

– بريك آند مورتار فينتشرز وريت فينتشرز، وهما شركتان لرأس المال الاستثماري تستثمران في تكنولوجيا البناء والتكنولوجيا العقارية.

– تشارك أيضًا شركة ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعرض مشاريع استراتيجية في المعرض.

تشمل المشاريع والمعروضات البارزة في سيتي سكيب جلوبال ما يلي:

– مراكز بيانات مبتكرة من داتا هابيتات، مثل مركز البيانات المتطور وبرج DNA.

– مساكن أطلس ماونتن فيو والمشاريع التجارية.

– مشاريع جيجا واسعة النطاق ومشاريع مدن ذكية تعكس طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

– وحدات سكنية جاهزة للسكن مع عروض حصرية للمستثمرين.

– حلول PropTech متطورة تدمج الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية المتقدمة لتحسين سلاسل القيمة العقارية.

يتضمن الحدث أيضًا تحديًا للابتكار يمنح 100,000 دولار أمريكي لحلول إثبات المفهوم من الشركات الناشئة التي تقود المدن الذكية والتنمية المجتمعية المستدامة. ينصب التركيز بشكل عام على دمج التكنولوجيا الرائدة مع العقارات لخلق بيئات حضرية تحويلية حول العالم، مع كون المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًا.