السعودية، قطاع الطيران المدني يحقق إنجازات غير مسبوقة في 2022

حققت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2022 إنجازات غير مسبوقة أسهمت في تطوير صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا ودوليا، في عدة مجالات.

وسرد تقرير لوكالة الأنباء السعودية “واس” إنجازات الهيئة في 2022 كان أبرزها:

السلامة وأمن الطيران

الحوكمة

تطوير وإنشاء المطارات

تحسين تجربة المسافر

تطوير أسلوب إجراءات العمل

منهجية الجودة وحماية المسافرين وفق أحدث النظم والمعايير العالمية

ولفتت إلى أن هذه الإنجازات مرتكزة ومستمدة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تهدف لتمكين رؤية المملكة 2030 بأن يصبح قطاع الطيران في المملكة بحلول العام 2030 الأول على صعيد منطقة الشرق الأوسط عبر:

الوصول إلى 300 مليون مسافر

رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن

رفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة

وقال التقرير إن الهيئة أنجزت خلال عام واحد عدة مشاريع ومبادرات وخدمات، منها:

وقال التقرير إن الهيئة أنجزت خلال عام واحد عدة مشاريع ومبادرات وخدمات، منها: كشف المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض

الإعلان عن “شركة آبل” كأول مستثمر رئيسي في المنطقة اللوجستية المتكاملة

تشغيل صالتي السفر الدوليتين رقم 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي

تطوير وتوسعة العديد من المطارات السعودية

إعلان التحول المؤسسي للمطارات لتعزيز حوكمة قطاع النقل الجوي

تحويل مطارات المملكة إلى مطارات رائدة عالميًا

استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية ما يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص

دعم التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين

نجاحاتٌ تخطّت الحدود، وقادت التغيير لـ #نحلق_لمستقبل_أبعد ✈️?? وتعلو مملكتنا في سماء الريادة. — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) January 4, 2023

كما تطرق تقرير “واس” لفوز المملكة بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” لفترة حتى عام 2025، وكذلك لتكون ممثلاً في “الإيكاو” عن المجموعة العربية، وأيضاً حصولها على استضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات “ACI” في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في مدينة الرياض، عدا عن فوزها بعدة جوائز لمساهمتها الفاعلة ولدورها في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.

ومن ضمن الجوائز:

تقدير عالمي بتحقيق 4 مطارات سعودية مراكز متقدمة وفق تصنيف “سكاي تراكس” العالمي (الخاص بأفضل مطارات العالم)

حصول مطار الملك خالد على شهادة الانبعاث الكربوني من مجلس المطارات الدولي

حصول الخطوط السعودية على جائزة مشاركة العملاء في فئة الطيران المستدام سكاي تيم، وكذلك شرائها 100 طائرة كهربائية من ليليوم الألمانية

حصول الناقل الوطني طيران ناس على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2022 للمرة الخامسة على التوالي ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية

حصول طيران أديل على جائزتي أفضل علامة تجارية لشركات الطيران الاقتصادي في المملكة و العلامة التجارية الأسرع نمواً في مجال الطيران في المملكة

حصول شركة التنفيذي على جائزتين كأفضل تجربة للضيف وجائزة التميز التشغيلي ضمن 150 شركة مشاركة خلال حفل تجربة العملاء

وبحسب بيانات التقرير، فقد حقق قطاع السفر الجوي معدلات تعافيي تصاعدية نتيجة رفع قيود السفر بعد جائحة كورونا وتضاعف حركة السفر جوًا وازداد إقبال الركاب على السفر مقارنة بعام 2019 حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد المسافرين 84% وفي أعداد المسافرين العابرين بنسبة 82% في حين بلغت نسبة التعافي في حجم الشحن الجوي المتداول 87 %.