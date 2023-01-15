شكلّ السائقون 49 في المائة من العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2022 بعدد 1.77 مليون سائق، خلفهم “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 48 في المائة وعددهم 1.71 مليون شخص، فيما بقية المهن تمثل نحو 3 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وكتب إكرامي عبدالله في صحيفة الاقتصادية عن ارتفاع العمالة المنزلية في السعودية بأسرع وتيرة منذ 2019. وارتفع عدد العمالة المنزلية في السعودية 5.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى نحو 3.58 مليون، مقابل 3.39 مليون في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، بزيادة تقارب 193 ألف عامل خلال ثلاثة أشهر.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات رسمية، تعد الزيادة خلال الربع الثالث هي الأعلى منذ الربع الرابع 2019 البالغ حينها 464.9 ألف.

وجاءت الزيادة بشكل رئيس خلال الربع الثالث 2022 من ارتفاع عدد “الخدم وعمال تنظيف المنازل” 155.5 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، فيما ارتفع عدد السائقين 32.7 ألف. ويمثل عدد العمالة المنزلية بنهاية الربع الثالث 2022 نحو ثلث “32.8 في المائة” من العمالة الأجنبية في السعودية إجمالا، البالغ 10.9 مليون مشتغل، فيما 66.8 في المائة “7.27 مليون” يعملون في القطاع الخاص “خاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية”، و0.4 في المائة “44.8 ألف” خاضعون لأنظمة الخدمة المدنية.

و