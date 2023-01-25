السعودية، ضريبة دخل الشركات وتملك الأجانب للعقار قيد الدراسة

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن خالد الفالح وزير الاستثمار، إن هناك نظاما جديدا لجباية الزكاة تعمل عليه الحكومة وتدور حوله نقاشات، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث يتم النظر حاليا في نظام ضريبة الدخل على الشركات، وقد يكون هناك مبادرات بهذا الشأن.

ضريبة دخل الشركات وتملك الأجانب للعقار

ولم يتبين بعد إن كان المقصود عوائد الشركات الإجمالية أم أرباحها، فيما ونقلت عن الفالح، خلال حديثه في النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في الرياض أول أمس، أن هناك تحديثا لنظام تملك الأجانب للعقار، وهو الآن في مراحل الدراسة الأخيرة بعد طرحه على منصة “استطلاع”، منوهاً بأن “أهم مقترح في هذا النظام هو فتح الاستثمار العقاري والتملك للأجانب سواء كانوا شركات وأفراد مقيمين وغير مقيمين في المملكة، ولن يدخل حيز النفاذ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء”.

4 محاور للاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أكد أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تضمنت أربعة محاور، منها الفرص الاستثمارية التي قدرت بـ 12.4 تريليون ريال ومعظم هذه الاستثمارات ستكون في مدن المملكة، منوهاً بأن 14 في المائة من هذه الاستثمارات ستكون بقطاع النقل بما يعادل أكثر من واحد تريليون ريال، وتسعة في المائة في قطاع السياحة.

ويهدف ملتقى “فرص” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي تسهم برفع جودة الحياة في مدن المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور عدد من المسؤولين من أصحاب السمو والمعالي قد دشن أول أمس، ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.



وأكد أن الوزارة عملت على أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، مشيراً إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، أيضاً سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لمدة تصل إلى 3 أشهر.