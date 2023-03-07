السعودية، شركة سياحة بحرية جديدة قيد التأسيس

أعلنت شركة شمس في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مراسي للخدمات البحرية بهدف تأسيس شراكة استراتيجية وإنشاء شركة تابعة متخصصة في مجال السياحة البحرية والنقل البحري.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة ” شمس” وشركة مراسي للخدمات البحرية ، وهي شركة سعودية متخصصة في الخدمات البحرية، على التعاون المحتمل في مشروع تأسيس شراكة استراتيجية وإنشاء شركة تابعة تعمل في مجال السياحة البحرية والنقل البحري والاستثمار في الموانئ البحرية وتشغيلها وتوفير كافة متطلبات التشغيل البحري من اليخوت و قوارب النزهة وقوارب النقل ومرسي القوارب والتي تتوافر لدى الطرف الثاني باعتباره الوكيل التجاري لشركة متخصصة في هذا المجال والتفاهم الحالي بين شركة ” شمس ” وشركة “مراسي” الوكيل التجاري المخول لشركة الجنوب للسياحة – شركة بحرينية – المشغل البحري.

وستقوم الشركة بتأمين وتشغيل القوارب العاملة في المملكة العربية السعودية بشأن اعداد الدراسات وتجهيز قوارب النزهة وقوارب المطاعم العائمة وقوارب النقل البحري بين موانئ المملكة العربية السعودية للمنطقة الشرقية، وكل ما يلزم من قوارب للسياحة البحرية وتنظيم الفعاليات داخل البحر بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، وكذلك وضع خطة العمل للاستثمار في تشغيل الموانئ والدخول في المناقصات المطروحة لهذا القطاع من الجهات الحكومية.