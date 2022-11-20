السعودية: “رؤية الريادة” تطلق استراتيجيتها

أطلقت جمعية رؤية الريادة برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز؛ رئيس اتحاد رواد الأعمال السعودي لمجموعة العشرين SAUDI G20 YEA الاستراتيجية العامة للجمعية (2023-2026) التي تهدف لدعم منظومة ومجتمع ريادة الأعمال.

محطة فارقة لرواد الأعمال السعوديين

أقيم الحفل مساء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022م بحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورواد ورائدات الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

اهداف منظومة ريادة الأعمال ستجعل الجمعية عضوا قياديًا في تطوير المنظومة وتعزيز الإبداع الابتكار وفق متطلبات التنمية في المملكة.

المساهمة في استقطاب وإعداد جيل متميز من رواد أعمال المستقبل.

تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة العمل الحر وتبني الفكر الريادي.

تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجامعات والمجتمع.

تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية والخاصة في مختلف مجالات اهتمامات الجمعية. تشجيع الإبداع والابتكار في مجالات الأعمال المتوافقة مع متطلبات التنمية.

تذليل العقبات

تأتي التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في تأسيس شركاتهم الناشئة، على رأس أولويات الجمعية.

وأظهرت المؤشرات الأخيرة في قطاع الشركات الناشئة في المملكة الإقبال الكبير من النشء والشباب على ريادة الأعمال، ما يعني تحقق أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030، التي تنظر للثروة البشرية كأحد أهم مكامن القوة.

وتريد السعودية أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بالأخص في مجال التقنيات الحديتة.

ختام الحفل بالتكريم

اختتم الحفل بتكريم وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، منشآت، كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) ، شركة SVC فينشر كابيتال السعودية ,500 Global، فلك للاعمال والاستثمار، مجموعة راز، شركة Fayvo ، شركة الدومو، شركة الأول للسفر، TRACCS، شركة Tact، مجتمع جميل، شركة ILSA.