السعودية، توظيف 200 خريج من المعهد الصناعي الثانوي في جدة

وقع المعهد الصناعي الثانوي في جدة أربع اتفاقيات للتوظيف المباشر لخريجي المعهد من حملة الدبلوم، وشملت توظيف 200 خريج في مختلف التخصصات .

وشهد توقيع الاتفاقيات وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة د. مشبب القحطاني ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني ضمن اتفاقيات التوظيف المباشر التي تم توقيعها في ملتقى التوظيف التقني “الجيل التقني TechGen2023” في منطقة مكة المكرمة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والذي نظمته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وإستضافته الكلية التقنية بجدة مؤخراً وسط حضور أكثر من 95 مؤسسة وشركة .

وأكد مدير المعهد المهندس حسين البحيري أن هذه الاتفاقيات تؤكد تنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على خريجي وخريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام وتمكين خريجي المعهد خصوصاً من الانضمام لمسارات التوظيف الذي يبدأ بالتأهيل المهني وتشجيع القطاعات الوظيفية والمساهمة في تحقيق أهداف الخريجين وتطلعاتهم نحو بناء المستقبل وتحقيق الطموح، بالإضافة إلى تحقيق إستراتيجية المؤسسة عبر تعزيز مهارات كوادرها المهنية وتأهيلهم لسوق العمل.