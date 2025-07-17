السعودية، تعيين شركة بيكتيل لإدارة المشاريع لمعرض إكسبو العالمي 2030

أعلنت بيكتيل أمس عن تعيينها مستشارًا لإدارة المشاريع لمعرض إكسبو العالمي 2030 في الرياض، المملكة العربية السعودية. يُعقد معرض إكسبو 2030 كل خمس سنوات في بلد مضيف مختلف، ويحمل شعار “استشراف الغد”، ويركز على خارطة طريق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، ومستقبل طموح. سيجمع معرض إكسبو 2030 الرياض أحد أهم فعاليات عام 2030، أكثر من 195 دولة، و29 منظمة دولية، ومشاركين غير رسميين آخرين، فيما يتوقع المنظمون استقبال حوالي 42 مليون زائر. دارين مورت، رئيس أعمال البنية التحتية في شركة بيكتيل أشار بالقول: “سيُسلّط معرض إكسبو 2030 الرياض الضوء على التحوّل الملحوظ الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016، وسيُبرز التقدم المُحرز في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة”. وأضاف: “لطالما كانت بكتل شريكًا موثوقًا به في المملكة لأكثر من ثمانية عقود، ونحن فخورون بدعم هذا المشروع العريق الذي سيُبرز رؤية عملائنا في الاستدامة والابتكار والتواصل”. وبالتعاون مع شركة إكسبو 2030 الرياض، ستشرف بيكتيل على تنفيذ برنامج البنية التحتية في موقع المعرض الذي تبلغ مساحته ستة كيلومترات مربعة، بما في ذلك الأعمال الأولية والمرافق والطرق والأماكن العامة. وفي أعقاب الحدث الذي يستمر ستة أشهر، ستدعم شركة بيكتل أيضًا تحويل الموقع إلى تنمية حضرية مستدامة، ومواصلة العمل كمركز للابتكار الأخضر والاحتفال الثقافي والتجارة، بحسب بيان الشركة.

ويتوقع أن يوفر معرض إكسبو 2030 الرياض 250 ألف وظيفة بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة السعودي.