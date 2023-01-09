السعودية، تعليق الدراسة الحضورية في مناطق وجامعات بسبب الطقس

تعليم الشرقية وتعليم الحدود الشمالية: استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غد الثلاثاء في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها.

تعليم الحدود الشمالية: استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غد الثلاثاء في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 9, 2023

نظرا لاستمرار الحالة المطرية ومتابعة آثارها ، و حرصا على سلامة الجميع تقرر :استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر #منصة_مدرستي و منصة روضتي، الثلاثاء 06/17/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها(للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس) pic.twitter.com/Vf1D5mJD43 — إدارة تعليم الحدود الشمالية (@moe_hud) January 9, 2023

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة اليوم الاثنين.

وأوضحت أنه وفقاً لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً ، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها -عن بعد-.

‏وأوضح تعليم المنطقة أن ذلك وفقاً لما تم رصده ومتابعته وحرصا على سلامة الجميع، وبناء على ماورد من المركز الوطني للأرصاد، استمرار الدراسة وتحويلها -عن بُعد- عبر ‫منصة “مدرستي” ومنصة “روضتي”، في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

وأعلنت إدارة التعليم في محافظة الطائف استمرار الدراسة عن بعد ليوم الاثنين، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة “البلاك بورد”.

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.