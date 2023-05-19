السعودية، تطوير 12 فندقاً من احدث الفنادق في انحاء المملكة

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال IHG، التي تمتلك أكثر من 6000 فندق ونحو 18 علامة تجارية، عن توقيع إتفاقية تطوير رئيسية MDA مع شركة تشييـــــد لتشغيل الفنادق، تهدف إلى استحداث وتطوير 12 فندق و2500 غرفة فندقية، تحت مظلة العلامة التجارية “هوليداي إن إكسبريس”، في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

ومع تشجيع وزارة السياحة لمثل هذه الاستثمارات في المملكة، تم توقيع الإتفاقية بحضور سعادة وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار السيد محمود عبد الهادي.

وستتيح هذه الإتفاقية، الفرصة أمام مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال، لتوسيع وتنويع عروضها الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد الذي تشهده البلاد، نتيجة المبادرات التي تم إطلاقها في إطار رؤية المملكة 2030.

وقامت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال، أيضاً بالإتفاق على أول فندق “هوليداي إن إكسبريس” في مدينة جدة، مع شركة تشييـــــد لتشغيل الفنادق، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه بحلول يونيو 2025. وسيشكل هذا الفندق الذي يتألف من 300 غرفة فندقية وسيقام على طريق المدينة المنورة، واحدة من أكثر المناطق ازدحاماً في المدينة، إنجازاً بارزاً على مستوى مكانة وتواجد العلامة التجارية في المملكة. توفر غرف النزلاء في فندق “هوليداي إن إكسبريس” جدة، أفضل تجربة في فئتها، وستتميز بوسائل الراحة الشخصية مثل شبكة واي فاي عالية السرعة وأجهزة تلفاز ذكية وأسرّة فاخرة وخيارات وسائد لضمان إقامة مريحة للضيوف. كما يقدم الفندق “وجبة فطور اكسبرس” متميزة مجانية، وتسجيل الدخول بطريقة سريعة وسلسلة، لضمان تعزيز طاقة الضيوف لمواصلة يومهم بنشاط.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:

“بموازاة خططنا التوسعية المتواصلة وجهودنا التي تهدف إلى تنويع عروضنا، بما يتماشى مع الاستراتيجية السياحية في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع شركة تشييـــــد لتشغيل الفنادق، والتي نهدف من خلالها إلى مواصلة نمو وتطوير عروض “هوليداي إن إكسبريس” في المملكة للمسافرين المحليين والعالميين على حدٍ سواء”.

وأضاف: “ساهمت رؤية المملكة 2030، في توفير فرص هائلة لقطاع السياحة والضيافة، ونلحظ طلباً متزايداً على علاماتنا التجارية عبر كافة الفئات. ويُشكل فندق “هوليداي إن إكسبريس”، عرضاً رائعاً للمسافرين الأذكياء الذين يسعون ويتطلعون إلى تحقيق تجربة إقامة فعّالة وخالية من المتاعب، ونحن نتطلع إلى تقديم هذه التجربة للضيوف في جميع أنحاء البلاد في السنوات المقبلة”.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة “تشييد”، فالح معتصم حجاج:

“يسعدنا الشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتننتال، لتمكين خططنا التوسعية ومسيرة النمو السريعة داخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتماشياً مع إنجاز المملكة العربية السعودية بتواجدها على خريطة السياحة العالمية، فإن العمل مع شركاء الصناعة الرائدين مثل IHG، سيشكل ركيزة أساسية وعنصر مساعد لوضع وإرساء معايير جديدة للضيافة والتوجه نحو الابتكار وتحقيق اقتصاد متنوع في نهاية المطاف”.

وتُعتبر “هوليداي إن إكسبريس”، العلامة التجارية الأسرع نمواً في إطار محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، مع أكثر من 3000 فندق تقوم بتشغيله وإدارته على مستوى العالم.

وتدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، حالياً 39 فندقاً عبر خمس علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل إنتركونتيننتال وكروان بلازا وهوليداي إن وأجنحة ستي بريدج وفوكو مع 30 فندقاً قيد التطوير والإنشاء، من المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.