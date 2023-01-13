السعودية، تسليم 73 فيلا عائمة لمنتجع شيبارة

كشف جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، عن تسليم الدفعة الأولى المكونة من 73 فيلا عائمة جاهزة في جزيرة شيبارة ضمن مشروع البحر الأحمر.

وبعد الإعلان عن افتتاح 13 فندقاً في مشروع البحر الأحمر الضخم في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن افتتاح منتجع مستقبلي جديد في عام 2024، هو منتجع شيبارة “فائق الفخامة” الذي يقع في جزيرة شيبارة، وضممته شركة كيلا ديزاين ومقرها في دبي، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التصميم المعماري في المنطقة، والتي تتولى أيضاً تصميم فلل عائمة فوق الماء وعلى البر في جزيرة شيبارة.

ويتكون منتجع شيبارة من 73 فيلا عائمة سابقة التجهيز تم شحنها إلى الجزيرة.

Welcoming the future of tourism to #SaudiArabia. Designed by @killadesign_, built off-site by Grankraft, and transported from the UAE to Saudi Arabia by @MammoetGlobal, these space age orbs are the first batch of 73 overwater villas for our iconic Sheybarah resort at #TheRedSea. pic.twitter.com/EnRN3lmRj4 — John Pagano (@JohnPagano) January 10, 2023

وقال باجانو في تغريدة على “تويتر”: المشروع يجسد مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية. وتم تصميم هذه الأجرام السماوية من عصر الفضاء من قبل شركة كيلا ديزاين، وتم بناؤها خارج الموقع بواسطة جرانكرافت، وتم نقلها من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية بواسطة مامويت جلوبال، وهي الدفعة الأولى من 73 فيلا فوق الماء لمنتجع شيبارة الشهير في مشروع البحر الأحمر”.

وتصميمات الفلل العائمة فوق الماء مستوحاة من البيئة الطبيعية، لا سيما الشعاب المرجانية التي في أنقى صورها، والتي تشكل سلسلة متصلة تمثل الوحدة والتكامل والاكتفاء، مما يمنح الزوار إحساساً بالكمال والثقة والانسجام. وستكون هذه الفلل المستوحاة من الشعاب المرجانية والعائمة فوق سطح الماء مصنوعة من الفولاذ المصقول الذي سيعكس الماء والسماء وأفضل جزء من المشروع الشعاب المرجانية التي بالأسفل. أما الفلل التي بداخل الجزيرة فهي مستوحاة من الكثبان الرملية، وستكون كل فيلا منفصلة عن الأخرى لمنح الزوار إحساساً بالخصوصية.

وتعد جزيرة شيبارة الأبعد عن البر الرئيسي وتقع في الجنوب الشرقي من الأرخبيل البحري، وتتميز بوجود شعاب مرجانية تمتد على طول 30 إلى 40 متراً بالقرب من الشاطئ، مما يجعلها موقع الغوص الأمثل، ومن المرجح أن تجذب هذه الجزيرة الكثير من الاهتمام.

والهدف من المشروع هو الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه في الموائل، التي تعد موطناً لأشجار المانغروف الكثيفة والنباتات الصحراوية والمسطحات المرجانية والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية ومجموعة من أنواع الطيور والأسماك والحيوانات البحرية.

إلى جانب الحفاظ على البيئة، يهدف المنتجع الفاخر إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم وإعادة تسمية المملكة كوجهة سياحية بيئية بحرية.

وجهة البحر الأحمر

وتعد وجهة البحر الأحمر وجهةً رائدةً في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، و تعتبر الوجهة بحد ذاتها إحدى آخر كنوز العالم المخفية التي تم اكتشافها مؤخراً، حيث تضم رابع أكبر حيد مرجاني مزدهر في العالم. تمتد الوجهة على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتضم أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، كما تضم جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وكثباناً رملية صحراوية، إلى جانب العديد من المعالم الثقافية والتراثية المهمة.

هذا وتزخر الوجهة بالعديد من المناظر الطبيعية المتنوعة والتجارب المذهلة. إلى جانب موقعها الفريد الذي يربط بين البر والبحر في منطقة تحظى بالعديد من المواقع الثقافية الغنية بتاريخها العريق، لتقدم لزوارها طيفاً واسعاً من التجارب السياحية الذكية والرائدة عالمياً. ويأتي كل ذلك وأكثر وفق نهج تطوير متجدد يندمج بسلاسة مع بساطة الطبيعة الساحرة، ما يضمن لكافة زوارها الاستمتاع بقضاء أوقات هادئة، ضمن أجواء تزخر بلمسات فائقة الفخامة.

ومن المتوقع أن تستقبل وجهة البحر الأحمر الزوار في عام 2023، وبحلول عام 2030 ستضم الوجهة 50 فندقاً تحتوي على 8 آلاف وحدة فندقية، وما يصل إلى ألف عقار سكني، فضلاً عن مطار دولي خاص بالوجهة.