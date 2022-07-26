السعودية، تدشين منجم ومصنع للذهب

واس- دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، منجم ومصنع جبل قيان للذهب ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة منجم المصانع الكبرى للتعدين “آماك” للزنك والنحاس بتكلفة 600 مليون ريال.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين آماك المهندس يحيى الشنقيطي كلمة خلال الحفل المقام بهذه المناسبة ثمّن فيها لسمو أمير منطقة نجران تدشينه لمنجم ومصنع قيان للذهب ووضع حجر أساس توسعة منجم المصانع للنحاس والزنك. وأوضح أن مشروعات الشركة بمحافظة ثار تحتوي على احتياطي بأكثر من 8.2 ملايين طن من خام النحاس والزنك و 4 ملايين طن احتياطي من خام الذهب في منجم قيان وبلغ الإنتاج من مركزات النحاس حوالي 215 ألف طن ومن مركزات الزنك حوالي 298 ألف طن ومن الذهب حوالي 24 ألف أونصة من منجم ومصنع المصانع خلال السنوات العشر الماضية من الإنتاج وتم تطوير أكثر من 40 كيلو متراً مربعاً تحت الأرض.

وأشار إلى أن توسعة منجم المصانع ستزيد من إنتاج النحاس بنسبة 40% والزنك إلى 80% في العام القادم بمشيئة الله. وأوضح الشنقيطي أن الشركة ركزت على تدريب الكفاءات البشرية حيث تم ابتعاث 30 من خريجي الثانوية العامة من محافظتي ثار وحبونا للتدريب في المعهد السعودي التقني للتعدين وبلغ عدد السعوديين 200 موظف بنسبة 37% من العمالة وتسعى الشركة إلى زيادتها في كل عام, لافتاً إلى أن الشركة لا يقتصر اهتمامها على الموارد البشرية بل تهدف إلى المحافظة على البيئة وسلامة العاملين وتطوير السوق المحلية التجارية, حيث بلغت المشتريات المحلية من السوق السعودي 177 مليون ريال منها 44 مليون ريال في منطقة نجران. بعد ذلك دشّن سمو أمير منطقة نجران مشروع منجم ومصنع قيان للذهب ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة منجم المصانع للزنك والنحاس, ثم شاهد عرضاً مرئياً لنشاط الشركة واطلع على المجسم المنحوت. كما اطلع على 5 عروض مختصرة على الشاشة الذكية قدمها مهندسون سعوديون من أقسام الشركة شرحوا خلالها مراحل الإنتاج ثم تسلم سموه هدية تذكاريه بهذي المناسبة. وقال سموه: “إن الله حبا المملكة بنعم وثروات عظيمة تستوجب الشكر لله عز وجل أولاً ثم لقيادة هذا الوطن التي جعلت المواطن في مقدمة اهتمامها، مشيراً إلى أن مشروعات التعدين تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030, معبراً عن سعادته لتمكين الشباب السعودي من العمل في مشروعات الشركة, متمنياً للجميع التوفيق.