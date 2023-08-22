السعودية، تدريس اللغة الصينية في الثانويات بحصة كل أحد وإثنين

تستعد إدارات التعليم، لتطبيق برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي بحسب صحيفة عكاظ. وأكدت الوزارة، على كافة المدارس اعتماد تطبيق البرنامج في جميع المدارس الثانوية بواقع حصتين أسبوعياً، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والإثنين وإسنادها للمعلمين الميسرين.

إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية. وتأتي الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.

#وزارة_التعليم تطلق تجريبياً منصة التطوير المهني لتعليم #اللغة_الصينية "هانيو" عن بعد وتستهدف قيادات التدريب بهدف تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن #التدريب_الصيفي. pic.twitter.com/UXt4mPBLAu — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 21, 2019

انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بمدارس #تعليم_الطائف في مختلف المراحل الدراسية. مع انطلاق عام دراسي جديد، نكمل فيه مسيرة النجاح وبناء المستقبل.#العودة_الدراسة #العالم_ينتظرك pic.twitter.com/qKYdfiS1fI — إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) August 20, 2023