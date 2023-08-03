ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، تحذير من منتج مصري في الاسواق  لوجود إصابات حشرية فيه

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية، وذلك لوجود إصابات حشرية فيه مما يعد مخالفًا للائحة الفنية «SFDA.FD/GSO 1978» البامية المجمدة.

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5 / 2024 ويحمل «باركود» رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق، كما يمكن الاستفسار أو الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالغذاء بالاتصال على المركز الموحد في الهيئة (19999).

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