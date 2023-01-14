السعودية، بدء وصول نتائج اختبار الرخصة المهنية لجوالات المعلمين والمعلمات

سيتيح المركز الوطني للقياس النتائج على نظامي التسجيل والرخص المهنية غدًا الأحد

وذكرت صحيفة سبق أن نتائج اختبار الرخصة المهنية وصلت تباعًا على جوالات المعلمين والمعلمات، (القسم العام) التربوي، عبر رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة؛ فيما يُتوقع أن تصل نتيجة الاختبار للجميع خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسيتيح المركز النتائجَ على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم غد الأحد 15 يناير 2023م. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص، والذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.