ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، المنتجات الغذائية خالية من حشرة خنفساء التبغ

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ عكاظ، أن جميع المنتجات الغذائية بالأسواق السعودية، خالية من حشرة خنفساء التبغ، وأن السوق السعودية للغذاء، خالية من المنتوجات الـ22 التي تم منعها في إحدى ولايات فرنسا بسبب تلوثها بحشرة الخنفساء وهي آفة مستودع مزعجة، تعرف أيضاً باسم السيجار أو خنفساء السجائر، وتوجد في المناطق المعتدلة والاستوائية، وتعيش في التبغ المجفف بما في ذلك الأوراق والسيجار والسجائر أو مضغ التبغ.

كما تعيش في مناطق مظلمة أو ضعيفة الإضاءة. ويمكن أن تجدها في الشقوق والزوايا، وتسبب خنفساء التبغ تلفاً لمجموعة متنوعة من المنتجات المخزنة كالحبوب والتمر والأسماك المجففة والزنجبيل والحبوب والفلفل والمستحضرات الصيدلانية وتصبح نشطة في المناطق المفتوحة والمشرقة، ولكنها تكون أكثر نشاطًا عند الغسق وطوال الليل، وتسبب ثقوباً في التبغ المخزن وتلوثه بفضلاتها، كما أنها تتلف الكرتون والصناديق وأوراق التغليف والسلال والحبال والقماش، وتترك خنافس التبغ فضلاتها على الأرز والحبوب والتوابل والأدوية وتدمر الكتب والملابس، وسبق أن حظرت فرنسا 22 منتجاً بسبب احتوائها على حشرة خنفساء التبغ.

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