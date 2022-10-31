السعودية، المركز الوطني للتعليم يبرم اتفاقيتين لتوفير تدريب المكثّف بالتعليم الإلكتروني

وقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مذكرتي تفاهم مشترك مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بهدف تطوير القدرات البشرية في مجالات الصحة النفسية، بحضور مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبد الله بن محمد الوليدي، ومدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبد الحميد بن عبد الله الحبيب بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتضمنت المذكرة الأولى إطلاق مبادرة التعليم الإلكتروني لتعزيز الصحة النفسية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutureX”، وذلك من خلال مسارات تعليمية مرنة يخضع المتعلم خلالها للتدريب المكثّف بالتعليم الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر في منظومة المنصة، وتشمل مسارات المبادرة: التعامل مع الضغوط، والتدريب على مهارات الحياة، والمعافاة والصحة النفسية، والمساعدة النفسية الأولية، والصحة النفسية في بيئة العمل، كما تمنح المبادرة 1000 فرصة تعليمية تتيح للمتعلمين التعلم في 25 مقررًا تعليميًا متنوعًا، تقدمه أفضل المنصات التعليمية الرائدة عالميًا، بهدف إتاحة الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق يسهم في تنمية مهارات الفرد الأساسية ومهارات المستقبل، من خلال ربط المزودين والمستفيدين وفق حوكمة تضمن الجودة وتكافؤ الفرص وتحسين خبرة المتعلم.

فيما تهدف المذكرة الثانية إلى تقديم عدد من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني منها: التأهيل على استخراج تراخيص التعليم الإلكتروني وفقاً لمعايير المركز، وإضافة مواد تعليمية في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح لتعزيز المحتوى الموثوق وإثرائه، بالإضافة إلى تطوير تقنيات المنصات الإلكترونية في التعليم الإلكتروني، والتعاون في بناء مبادرات تستهدف تعزيز الصحة النفسية لمنسوبي القطاعات المختلفة في المملكة.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الوليدي، أن المركز يهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى تمكين الجهات المستفيدة من الوصول والاستفادة المثلى من الخدمات التي يقدمها المركز بهدف إتاحة فرص التعلم مدى الحياة، وتعزيز التكامل والاقتصاد التشاركي في القطاع، مؤكداً أن المركز سيعمل مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على خلق تجربة تعليمية مبتكرة تعزز من الصحة النفسية وتمكن الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز الصحة النفسية.

من جانبه أكد مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب، حرص المركز على بناء الشراكات الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهدافه الإستراتيجية لتعزيز الصحة النفسية للمجتمع، منوهاً بأهمية الشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ودورها الحيوي في العملية التعليمية الإلكترونية.

#المركز_الوطني_للتعليم_الإلكتروني يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية @NCMH_SA، لتطوير القدرات البشرية في مجالات الصحة النفسية. pic.twitter.com/gqX6tx9lLr — المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NCEL_SA) October 31, 2022