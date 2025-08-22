فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةطاقة

تحذيرات حمراء من المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي

تحذيرات حمراء ، وهي الأعلى على مقياس من أربع درجات، من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية وتساقط حبات البرد في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة وجازان

فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات حمراء ، وهي الأعلى على مقياس من أربع درجات، من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية وتساقط حبات البرد في أجزاء من محافظات عسير ومكة والمدينة وجازان حتى الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي) على الأقل يوم ٢٢ أغسطس. كما صدرت تحذيرات برتقالية (ثاني أعلى درجة) في أجزاء من محافظات الباحة ومكة والمدينة المنورة من هطول أمطار متوسطة. ويدعو المركز إلى توخي الحذر خلال الساعات القادمة في المناطق الجنوبية والغربية بسبب الاضطرابات الجوية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت أمس عن المركز توقّعاته “بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، خلال فترات زمنية مختلفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة أتربة مثارة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل”.

فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...