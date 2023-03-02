السعودية، السجن 30 شهراً لمن يقترب من الحدود

دعت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية.#حرس_الحدود pic.twitter.com/Z6FN1jPREN — حرس الحدود السعودي (@BG994) March 2, 2023



وأكدت المديرية أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معاً.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود بالالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مشددة على أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.