سامر باطر by سامر باطر

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السعودية، التضخم السنوي يرتفع لـ 3.3% خلال ديسمبر

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 3ر3 % مقارنة بالشهر المماثل من .2021 وزاد معدل التضخم بالسعودية الشهر الماضي من مستوى 9ر2 % المسجل في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي .

تلفت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد أن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9ر5 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2ر4 %.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي ارتفاعاً هامشياً بنسبة 3ر0 % مقارنة بالشهر قبل الماضي ، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9ر0 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1ر1 %.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...