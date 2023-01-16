السعودية، الأرصاد يحذر، 12 منطقة تشهد أمطارا غزيرة وضبابا كثيفا مع انعدام الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان والشرقية وتبوك والمدينة المنورة والقصيم ومكة المكرمة وعسير والرياض والشمالية والجوف والباحة وحائل.

أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

المنطقة الشرقية

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعديد وسلوى والأحساء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص والجبل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى العاشرة صباحًا.

منطقة الرياض

وتشهد منطقة الرياض ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية وحريملاء وضرماء ومرات والحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف والقويعية والعاصمة الرياض، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

منطقة مكة المكرمة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وتساقط البَرَد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية على الليث، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين، وكذلك تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف وميسان حتى الساعة العاشرة صباحًا.

منطقة الحدود الشمالية

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

الباحة والجوف

وكذلك تشهد الباحة ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وتشهد منطق حائل ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحائط السليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.

كما تشهد منطقة القصيم ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والأكحل والمهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك تساقُط ثلوج مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.