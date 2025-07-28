السعودية، افتتاح مركز تدريب على أهم مهارات الثورة الصناعية الرابعة

افتتحت هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم “مركز المهارات المستقبلية” في الرياض. يؤكد هذا الافتتاح المشترك الالتزام الراسخ لكلا الطرفين بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات الرقمية المتقدمة التي تدعم الطموحات التنموية للمملكة. ويُعد “مركز المهارات المستقبلية” تطوراً نوعياً لمركز “فضاء المستقبل” الناجح الذي افتتحته هواوي عام 2022 بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء. وكان ذلك المركز الأكبر من نوعه خارج الصين، وقد استقبل أكثر من 35,000 زائر وقدم أكثر من 270 جلسة تدريبية لأكثر من 10,000 مشارك على مدار ثلاث سنوات، عارضاً تقنيات متقدمة مثل القيادة الذاتية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحكم في الروبوتات عبر الموجات الدماغية.

مركز المهارات المستقبلية

يهدف المركز الجديد، الذي تم الإعلان عنه مسبقاً خلال قمة ليب 2025، إلى أن يكون منصة ديناميكية لبناء المهارات، واستكشاف التقنيات، وتعزيز الابتكار العملي. سيقدم المركز تجارب تعليمية غامرة في تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات الجيل الخامس (5G)، والتطبيقات الذكية عبر مختلف القطاعات والمجتمعات.