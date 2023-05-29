السعودية، اعتبارا من اليوم إصدار 7 مخالفات مرورية تلقائية مؤتمة

نقلت تقارير صحفية سعودية نبأ تدشين عملية أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونياً أي بالرصد الآلي، ابتداءً من يوم الأحد 2023/6/4.

المخالفات التي تمت أتمتتها

القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال التي تكون فيها الرؤية غير واضحة

عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.

? | معالي مدير الأمن العام يدشن أتمتة عدد من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة . pic.twitter.com/AoORbNbnr1 — الأمن العام (@security_gov) May 28, 2023

الرصد الآلي للمخالفات

مخالفة تنظيمات السير على الطريق

قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف

تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل

وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف

وستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات. ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.