سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمواصلاتنقل

السعودية، اعتبارا من اليوم إصدار 7 مخالفات مرورية تلقائية مؤتمة

سامر باطر by سامر باطر

نقلت تقارير صحفية سعودية نبأ تدشين عملية أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونياً أي بالرصد الآلي، ابتداءً من يوم الأحد 2023/6/4.

المخالفات التي تمت أتمتتها

  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال التي تكون فيها الرؤية غير واضحة
  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات.

الرصد الآلي للمخالفات

  • مخالفة تنظيمات السير على الطريق
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف

وستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات. ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...