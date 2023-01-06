السعودية، استنفار في الطائف لاحتواء آثار الطقس العاصف

رفعت أمانة الطائف مستوى الجاهزية القصوى للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة، ونشرت فرق العمل الميدانية في أنحاء المدينة لضمان التعامل الأمثل مع السيول والتجمعات المائية التي تنجم عن الأمطار المحتملة، وكانت الأمانة قد جهزت شبكات التصريف العامة بالمدينة وتأكدت من أدائها، كما أعدت مضخات المياه بالأنفاق، وهيأت فرقها لإزاحة الشوائب من منهولات تصريف مياه الأمطار والسيول.

وكشفت الفرضيات التي نفذتها أمانة الطائف مع الجهات ذات العلاقة جاهزية فرقها لتنفيذ الخطة الميدانية بكفاءة عند هطول الأمطار، حيث وجه أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ فرق الأمطار والسيول بالاستعداد لمواجهة أي حالة مطرية، وسرعة معالجة تداعياتها، والتنسيق مع شركاء الأمانة من جهات الاختصاص لاحتواء الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقعة.

وتزامن ذلك مع استنفار جهود أمانة الطائف، وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الميدان، وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، لتفعيل الخطة الموسمية وخطة الطوارئ وتهيئة الأفراد، ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وشملت جهود رفع الاستعدادات دعم جاهزية غرفة تلقي البلاغات 940 على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المشتركة لضمان سرعة توجيه الفرق لمباشرة البلاغات أولاً بأول.

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الجمعة أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم .

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كلم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كلم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كلم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كلم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كلم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي والأوسط يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.