السعودية، استعراض 3 الاف مشروع بـ تريليون ريال

عقدت الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، مؤتمرا صحافيا استعرضت فيه تفاصيل وتطورات النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2023، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة 22 – 23 أيار (مايو) الجاري، برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعد منصة لاستعراض أكثر من 3000 مشروع بقيمة تريليون ريال.

وتحدث المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن النسخة الحالية من المنتدى تتميز بمواكبتها لتطورات اقتصادية إيجابية في المملكة، وتأتي في وقت يحقق فيها الاقتصادي المحلي نتائج باهرة، بفضل التقدم الذي تحرزه رؤية المملكة 2030، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نموا بنسبة (7.8 في المائة) مقارنة بالعام السابق 2021.

وأضاف، أن هذا العام تحديدا يمثل منتصف رحلة الرؤية 2030، والمتمثلة في مرور سبعة أعوام على إطلاقها، وقد بدأت بوادر التغير الشامل والتطور الهائل تظهر على أرض الواقع، وتنعكس على الاقتصاد، وفرص العمل، والمشاريع الكبيرة والصغيرة.

وأشار المهندس العبدالقادر، إلى أن المشاريع العملاقة هي سمة رؤية السعودية 2030، وتتميز بتنوعها وشموليتها، وتركيزها على قطاعات اقتصادية استراتيجية ستنعكس على النمو المستدام للاقتصاد السعودي على مدى العقود المقبلة، والإسهام في تنويع مصادر دخل الدولة، وهذا له ارتباط وثيق بقطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية في نمو وازدهار الاقتصاد، كما أن الاستدامة المالية ستسهم في إيجاد قطاع مقاولات متين، وقادر على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة وجودة عالية، ويكون عنصرا فاعلا في تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.