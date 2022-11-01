السعودية، اتفاقية لافتتاح مركز ترفيهي باسم بلايو سيتي

ابرام اتفاقية بين الحكير للسياحة والتنمية مع هاسبرو

كشفت مجموعة الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع اتفاقية ترخيص حصرية مع الشركة العالمية للترفيه “هاسبرو” بهدف تعزيز قطاع التسلية والترفيه في المملكة. وتسهم هذه الاتفاقية في تسهيل خطط المجموعة الهادفة لتطوير وافتتاح مركز ترفيهي تحت علامة بلايو سيتي، الأول من نوعه في المملكة، والذي يقدّم مجموعة متنوعة من تجارب علامة هاسبرو المُحببة. ومن المقرر أن يغطي أول موقعين للمركز مساحة 6 آلاف قدم مربع، في كلا الموقعين، من أجل توفير أقصى مستويات الترفيه للجميع، وذلك مع سعي مجموعة الحكير لإطلاق المزيد من المواقع في أنحاء المملكة مستقبلاً. سيُقدم مركز بلايو سيتي الترفيهي تجارب عديدة من العلامات الشهيرة الخاصة بهاسبرو، والتي تتضمن باور رينجرز وترانسفورمرز وماي ليتل بوني و بوتيتو هيد ومونوبولي ونيرف وكونيكت 4 مما يضمن الاستمتاع لجميع أفراد الأسرة من جميع الأعمار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عطية، المدير العام لقطاع الترفيه في مجموعة الحكير: “يمثل التعاون بين مجموعة الحكير وهاسبرو جزءاً من استراتيجية المجموعة لإنشاء مفاهيم وتجارب ترفيهية فريدة وجديدة في المنطقة تدعم خطط المملكة في مجال السياحة والترفيه. ويساهم افتتاح مركز بلايو سيتي في دفع عجلة النمو السياحي في المملكة وتوفير فرصة للأطفال والعائلات للاستمتاع بالعوالم الخاصة بشخصياتهم المفضلة والموجودة بشكل حصري في المركز”.

ويتيح مركز بلايو سيتي تجارب حماسية عديدة حيث يمكن للضيوف اختبار الألعاب المسلية والفريدة لكل شخصية من شخصيات هاسبرو ضمن سبع مناطق رئيسية تضم ألعاب الركوب والأفعوانيات وألعاب الهبوط والأحصنة الدوارة ومناطق اللعب المرنة وألعاب الليزر. تم تصميم المناطق السبعة بإلهام من أشهر الشخصيات لدى هاسبرو.