السعودية، اتفاقيةَ جديدة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء

وقَّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية توطين وتوظيف مع مجموعة لحاء؛ وذلك بهدف توظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تتناسب مع جميع احتياجات المجموعة التي تمتلك 6 شركات أغلبها في مجال صناعة الغذاء.

وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إبراهيم بن سعود العقيلي، أن دعم الكوادر السعودية هو الهدف الرئيس من الاتفاقية ومجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضًا على مدار الأشهر الماضية، وسيكون لها الأثر الإيجابي في دعم الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على دعم المحتوى المحلي.

وبيَّن العقيلي، أن الاتفاقية الموقعة مع “لحاء”، والتي مثلها نائب المدير العام محمد الصالح، ستسهم بشكل كبير في توطين صناعة الغذاء وضخ كوادر شبابية سعودية في سوق العمل؛ مما يحقِّق الأمن الغذائي.

#توطين |



وقع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية تدريب وتوظيف مع مجموعة لحاء @lehagroup والتي مثلها نائب المدير العام الأستاذ محمد الصالح، تهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال صناعة الغذاء، ضمن برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف.#صنع_في_السعودية_بأيد_سعودية pic.twitter.com/2FmStW96V1 — معهد الصناعات الغذائية (@DFP_SA) February 20, 2023



وأكد المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، أن المعهد يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الحيوية والإستراتيجية؛ لتعزيز صناعة الغذاء، وتطوير الكادر السعودي في هذا المجال، الذي يُعدُّ من الصناعات الإستراتيجية، ويحظى باهتمام بالغ من القيادة بالمملكة.

ويُعد المعهد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والقطاع الخاص.