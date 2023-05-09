السعودية، إنفاق 1,76 مليار ريال في المطاعم والمقاهي خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال المدة من 30 نيسان / أبريل إلى 6 أيار / مايو 2023، 172.577.000 عملية، بقيمة 11.592.922.000 ريال، مقابل 10.377.590.000 ريال عن المدة السابقة نفسها، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 51,67 مليون عملية بقيمة 1,76 مليار ريال.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.597.000 بقيمة 633.334.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.279.000 بقيمة 330.234.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 168.000 بقيمة 214.287.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 976.000 بقيمة 224.103.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.174.000 بقيمة 752.670.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.106.000 بقيمة 814.075.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.010.000 بقيمة 261.800.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 627.000 بقيمة 235.641.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.420.000 بقيمة 105.275.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 217.000 بقيمة 209.732.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.413.000 بقيمة 1.255.410.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.614.000 بقيمة 271.586.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 51.670.000 بقيمة 1.763.729.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 41.019.000 بقيمة 1.876.734.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 599.000 بقيمة 98.418.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.567.000 بقيمة 698.754.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 24.121.000 بقيمة 1.847.140.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 50.615.000 بقيمة 3.727.930.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.938.000 بقيمة 427.738.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.181.000 بقيمة 439.155.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.878.000 بقيمة 221.899.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.252.000 بقيمة 196.859.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.762.000 بقيمة 158.915.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.082.000 بقيمة 279.508.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.915.000 بقيمة 352.578.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.353.000 بقيمة 607.333.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.772.000 بقيمة 1.667.788.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 61.828.000 بقيمة 3.513.218.000 ريال.