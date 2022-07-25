سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية، إلقاء القبض على عصابة قامت بـ 43 عملية احتيال مالي

سامر باطر by سامر باطر


قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على (23) مقيمًا من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا (43) حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصرف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، مكّنتهم من سحب الأموال من حسابات الضحايا، إضافة إلى دخول إحدى حساباتهم في منصة حكومية، متخذين من أحواش شبه مهجورة في أحد أحياء محافظة جدة مقرًا لارتكاب جرائمهم، حيث ضُبِط بحوزتهم (46) هاتفًا متنقلًا و(59) شريحة اتصال، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.

يذكر أن البنك المركزي السعودي قام مؤخرا، بتدشين مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...