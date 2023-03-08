شهد أكبر حدث عقاري في المملكة العربية السعودية، معرض ريستاتكس بدورته الحالية لعام 2023 في الرياض، إطلاق أربع صناديق عقارية استثمارية من السليمان العقارية بقيمة اجمالية تصل لأكثر من ٣ مليارات ريال سعودي لتوفير أكثر من 4000 وحده سكنية وتجارية في مدينتي الرياض ومكة المكرمة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع، وتتصدر السليمان العقارية أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية في المعرض.

ووقعَّت شركة “السليمان العقارية” اتفاقيات لإطلاق 4 صناديق عقارية تصل قيمتها إلى نحو 3 مليار ريال، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة السليمان العقارية الدكتور ابراهيم بن محمد السليمان، وممثلي مدراء الصناديق العقارية ، شركة جدوى للاستثمار، شركة ثروات للأوراق المالية، شركة الأول كابيتال، شركة نمو كابيتال.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ريستاتكس العقاري، الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض خلال الفترة من 7-10 مارس 2023م.

وفي هذه المناسبة يلفت بدر السليمان العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة بالقول:” نسعى من خلال إطلاق هذه الصناديق العقارية المساهمة في الفرص الاستثمارية خاصة وأن شركة السليمان العقارية هي من أوائل الشركات العقارية الرائدة والتي تقوم بدور متكامل في السوق السعودي العقاري”

المهندس حمزة البستنجي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، أكد أن شركة السليمان العقارية تسعى دائمًا للاستثمار مع شركاء يشاركونها النجاح، وأضاف: نحن على ثقة بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع شركائنا مدراء الصناديق العقاري، ستسهم في توفير منتجات عقارية متنوعة تتمتع بمعايير عالمية، تواكب رؤية المملكة في طريقها نحو تحقيق تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة.

وأشار حمزة البستنجي الرئيس التنفيذي وعضو المجلس الادارة بدوره إلى أهمية إطلاق هذه الصناديق بالقول:” يعد إطلاق هذه الصناديق العقارية في أكبر حدث عقاري في المملكة العربية السعودية، إنجازا هاما لنا لعرض التنوع الذي تضطلع به الشركة في توليد فرص استثمارية في القطاع العقاري”.

الصناديق العقارية

صندوق السليمان للاستثمار

وهو مشروع لتطوير ضاحية نخبة السليمان بشرق الرياض ،المطور العقاري شركة السليمان العقارية وستدير شركة “جدوى للاستثمار” صندوق “السليمان للاستثمار” لتطوير ضاحية نخبة السليمان الذي سيوفر أكثر من 2200 وحدة سكنية في شرق الرياض بقيمة تبلغ نحو 1,965 مليار ريال.

صندوق ثروات السليمان

لتطوير مجمعات سكنية فاخرة وعمائر في مكة المكرمة ، المطور العقاري شركة السليمان العقارية ، ستتولى شركة “ثروات للأوراق المالية” إدارة صندوق “ثروات السليمان” الذي سيوفر أكثر من 550 وحدة سكنية في مجمع فاخر وعمائر سكنية في مكة المكرمة بقيمة تصل إلى 402 مليون ريال.

صندوق السليمان بيزنس كمباوند

مشروع لتطوير كمباوند تجاري بحي النرجس ، المطور العقاري شركة السليمان العقارية، وتتولى إدارة الصندوق شركة الأول كابيتال ، وتوزع منصة اصيل المالية الوحدات ويصل عدد الوحدات السكنية المتوقعة إلى أكثر من 300 وحدة مكتبية في شمال الرياض وتبلغ قيمة الصندوق المتوقع أكثر من 310 ملايين (310390000) ريال سعودي.

صندوق نمو السكني الأول

تطوير مجمعات سكنية فاخرة في شمال الرياض وتتولى شركة السليمان العقارية مهام المطور العقاري و ستدير شركة “نمو كابيتال” صندوق “نمو السكني الأول” الذي سيوفر أكثر من 243 وحدة سكنية ضمن مجمعات فاخرة في حي العارض شمال الرياض بقيمة تبلغ نحو 245 مليون ريال.

ويختتم حمزة البستنجي الرئيس التنفيذي وعضو المجلس الادارة، قوله بالتأكيد على ترسيخ مكانة السليمان العقارية من خلال ما تحققه في مشاريع التطوير العمراني الذي تقدم فيه نماذج سكنية تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بها لمستويات عالمية.

الجدير بالذكر أن شركة “السليمان العقارية” تعتبر من أبرز الشركات العقارية الرائدة في المملكة، والتي تقدم خدمات عالية الجودة في مجال التطوير العقاري، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وحققت الشركة مكانة رفيعة في السوق العقاري بفضل مشاريعها النوعية التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 8 مليار ريال.